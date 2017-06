Lotto-Jackpot geknackt! Mann räumt fast 30 Millionen ab

Sechs Richtige plus Superzahl

Sechs Richtige und die Superzahl machen einen Lotto-Spieler zum Multi-Millionär. Die Lotto-Zahlen 6, 17, 18, 28, 33, 37 und die Superzahl 4 waren auf seinem Spielschein richtig angekreuzt.

Münster - Der Lotto-Jackpot ist geknackt. Bei der Ziehung des Mittwochs-Lottos hat ein Tipper aus dem Raum Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen 29,7 Millionen Euro abgeräumt, wie Westlotto am Donnerstag in Münster mitteilte.

Nach Angaben des Veranstalters hatte der Glückspilz auf seinem Tippschein die sechs Kreuze richtig gesetzt - nach zwölf Runden ohne Jackpot-Gewinn.

Der Betrag wäre bei dieser 13. Ziehung zwangsweise auf die nächstniedrige Gewinnklasse ausgeschüttet worden, wenn kein Tipper die sechs Richtigen plus Superzahl angekreuzt hätte.

