Löwenbaby in Autowerkstatt entdeckt - es war in einem kleinen Käfig eingesperrt

Woher stammt das Tier?

+ © Uncredited/Douane Francaise/dpa Löwenjunges in Garage gefunden. © Uncredited/Douane Francaise/dpa

Der französische Zoll hat in einer Autowerkstatt in Marseille ein Löwenbaby entdeckt. Ein Hinweis hatte die Polizei auf die Spur gebracht, doch noch ist vieles unklar.

Marseille - Das ein bis zwei Monate alte Tier sei dort in einem Käfig untergebracht gewesen, teilte der Zoll in der Hafenstadt am Freitag mit. Ein Arbeiter der Werkstatt sagte den Beamten, er habe das Tier aus einem Haus in Marseille geholt. Bewohner hätten ihn darum gebeten, weil sie nicht gewusst hätten, wie sie mit dem Löwen umgehen müssen.

Wo das Tier ursprünglich herkommt und was mit ihm geschehen sollte, blieb zunächst unklar. Der Arbeiter wurde vorläufig festgenommen. Der Löwe, der erst wenige Kilo wog, kam in eine Wildtierauffangstation. Ein Hinweis der Polizei hatte den Zoll auf die Spur des Tiers gebracht.

Erst am Dienstag hatten Polizeibeamte in einem Pariser Vorort bei einem amtsbekannten Kriminellen ein Löwenbaby entdeckt. Der Verdacht hier war, dass der Kriminelle das Tier verkaufen wollte, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete.

Lesen Sie auch, bei tz.de*: Mutter packt Brotdose und entdeckt eine giftige Schlange!

dpa





*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.