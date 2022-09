Live-Übertragung in Parks und Kinos: So haben sich Menschen von der Queen verabschiedet

London

Die Beerdigung von Queen Elizabeth wird im Hyde Park, London, England, live übertragen.

In Kneipen, Parks und Kinos wurde die Beerdigung von Queen Elizabeth live für tausende Besucher übertragen.

Tausende Menschen versammelten sich am 19. September 2022 für die Beerdigung von Queen Elizabeth in London. Anlässlich der letzten Reise der verstorbenen Monarchin, wurden im Hyde Park und in Pubs Live-Bildschirmübertragungen organisiert und auf die Queen angestoßen. Auch in Kinos konnten die Menschen die Beerdigung mitverfolgen. Die Vorführung war kostenlos – die einzige Bedingung war, dass es kein Popcorn geben würde.

BuzzFeed.de zeigt hier, wie Menschen in London die Beerdigung der Queen erlebt haben.