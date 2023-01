Gaspipeline-Explosion in Litauen: „Als würden Flugzeuge tief fliegen“

Eilmeldung

Im Norden Litauens ist es zu einer Explosion gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Panevezys – Zwischen Litauen und Lettland ist es zu einer Explosion einer Gaspipeline gekommen. Dies berichtet unter anderem der litauische Gasnetzbetreiber Amber Grid. Demzufolge hat sich die Explosion im Norden nahe dem Dorf Pasvalio Vienkiemiai im Bezirk Pasvalys Landes ereignet – die rund 250 Einwohnerinnen und Einwohner mussten evakuiert werden, verletzt oder getötet wurde niemand.

Der öffentlich-rechtliche litauische Rundfunk LRT zeigte Aufnahmen von einem Feuer in der Gegend. „Es gab unerwartete Geräusche, es schien, als würden Flugzeuge irgendwo tief fliegen – eine Hochdruck-Gasleitung explodierte auf der Seite von Valakėliai, an der Straße Pasvalys-Šiauliai, ein paar Kilometer von Pasvalys entfernt. Die Flammen schießen in die Höhe“, sagte Gintautas Geguzinskas, Bürgermeister des Bezirks Pasvalys, gegenüber dem LTR.

Litauische Medien zeigen erste Bilder der #Gasexplosion in #Litauen. Laut Betreiber @AmberGrid habe es gegen 5 Uhr eine Explosion einer Pipeline bei Pasvalys gegeben, mit der #Lettland mit Gas versorgt werde. Warum werde nun untersucht. @tagesschau_eil pic.twitter.com/qFwB30htte — Christian Blenker (@cblenker) January 13, 2023

Medienberichten zufolge stiegen Flammen etwa 50 Meter in die Höhe und waren in einer Entfernung von mindestens 17 Kilometer zu sehen. Povilas Balčiūnas, Direktor der Gemeindeverwaltung des Bezirks Pasvalys, sagte dem LRT, dass der Vorfall zu Unterbrechungen der Gasversorgung in Lettland und Nordlitauen führen könnte. (nak)