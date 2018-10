Irrer beleidigt Hund und Besitzer - plötzlich eskaliert Situation komplett

Hundehasser unterwegs

Ein Mann beleidigt Hunde und deren Besitzer - auf einen Schlag eskaliert die Situation komplett.

Limburg - Immer wieder musste sich ein Hundebesitzer während des Gassigehens von einem ihm unbekannten Mann beledigen lassen - doch der traurige Höhepunkt ereignete sich erst am vergangenen Mittwoch (17.10.): Auf einen Schlag eskalierte die Situation komplett - und nahm ein brutales Ende. Darüber berichtet extratipp.com*.

Limburg: Mann beleidigt Hunde und Besitzer - doch das ist nur der Anfang

Im März diesen Jahres soll es laut dem Mann zum ersten Vorfall in Limburg gekommen sein: Dem bislang unbekannten Spaziergänger schien etwas am Verhalten der beiden Hunde des Besitzers nicht zu gefallen - und begann die Hunde sowie den Mann zu beleidigen. Innerhalb der vergangenen sechs Wochen sollen sich die beiden Männer, vor allem an Montagen gegen 19.45 Uhr, dann öfters in der Heidestraße über den Weg gelaufen sein. Seine Beleidigungen konnte der Mann anscheinend nie für sich behalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Mann geht mit Hunden in Limburg Gassi - plötzlich tritt Irrer drauf los

Vergangenen Mittwoch eskalierte die Situation jedoch komplett: Die beiden Männer trafen wieder gegen 19.45 Uhr aufeinander - doch diesmal sollte es nicht bei den Beleidigungen des Unbekannten bleiben.

Unvermittelt begann der Mann auf einen der zwei Hunde einzutreten - und das gleich mehrmals! Das Tier wurde durch den brutalen Angriff des Hunde-Hasses verletzt. So wird der Mann beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

sehr kurze Haare

sportliche Figur

braungebrannten Teint

Mögliche Zeugen, die eine Begegnung der Männer beobachtet haben oder den Unbekannten sogar kennen könnten, werden gebeten sich unter der (06431) 91400 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen. Gerade be uns meistgelesen: Pubertierende Tochter nervt Vater - und bekommt dafür eine höllische Strafe, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

