Mann geht auf Ex-Freundin los - als ihre Tochter eingreift, wird es blutig

Ein Brutalo verschafft sich Zugang zu der Wohnung seiner Ex-Freundin und geht auf sie los. Die 15-jährige Tochter der Frau eilt zu Hilfe - kurz später ist alles voller Blut.

Limburg - Ein 32-Jähriger aus Hadamar hat sich unbefugt Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Freundin (35) verschafft und diese dort brutal attackiert. Doch spätestens als die 15-jährige Tochter der Frau ihrer Mutter zur Hilfe eilte, eskalierte der Streit komplett, wie extratipp.com* berichtet.

Limburg: Mann stürmt in Wohnung von Ex und schlägt sie zu Boden

Vergangen Mittwochabend um kurz vor 11 Uhr am Abend tauchte der 32-jährige Mann an der Wohnung seiner Ex-Freundin in Hadamar (Stadt im hessischen Landkreis Limburg-Weilburg) auf. Nachdem sich der Mann Zugriff zu der Wohnung in der Ortsstraße verschafft hatte, begann er sofort auf seine ehemalige Lebensgefährtin einzuprügeln. Die Attacke des Mannes war laut einer Pressemitteilung der Polizei so heftig, dass die in Hadamar lebende Frau umgehend verletzt zu Boden ging.

Streit unter Ex-Paar in Limburg eskaliert: Tochter greift ein - es wird blutig

Die 15-jährige Tochter der geschädigten Frau hielt sich währenddessen ebenfalls zuhause auf und "bekam den Gewaltexzess mit." Das Mädchen wollte ihrer Mutter helfen und griff in diesem Zuge zu einem Messer - mit dem sie auf den Ex-Freund der 35-Jährigen losging. Kurz darauf war in der Wohnung alles voller Blut - der Messerstich verletzte den 32-Jährigen schwer, er wurde laut der Limburger Polizei in eine Klinik gebracht. Das ehemalige Paar musste bis auf Weiteres im Krankenhaus versorgt werden, die 15-Jährige wurde nach einer medizinischen Behandlung in die Obhut von Angehörigen gegeben.

Die Ermittlungsverfahren gegen das Mädchen und den 32-jährigen in Hadamar lebenden Mann wurden bereits eingeleitet.

