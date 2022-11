Lidl-Chefin für Nachhaltigkeit verlässt den Discounter – Nachfolger gesucht

Abgang in der Lidl-Konzernspitze. Elisabeth Koep, Leiterin des Bereichs CSR und Nachhaltigkeit, verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Nun geht es um die Nachfolge.

Lidl braucht einen neuen Chef oder eine neue Chefin im Bereich CSR und Nachhaltigkeit. Wie die Lebensmittel Zeitung (Artikel hinter der Bezahlschranke) berichtet, hat Elisabeth Koep zum 31. Oktober Lidl Deutschland verlassen. Die 43-Jährige war in den vergangenen dreieinhalb Jahren Bereichsleiterin für CSR und Nachhaltigkeit.

Was bedeutet CSR?

Die Abkürzung CSR steht für „Corporate Social Responsibility“. CSR-Manager kümmern sich darum, dass das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft.

In einem Interview mit marketing.leben erklärter Elisabeth Koep vor einem Jahr: „Unser CSR-Team treibt verschiedene Projekte mit vielen unterschiedlichen Partnern voran: Unser Fokus liegt dabei auf der Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsvision und -ziele. Und als Leiterin des Bereichs liegt es in meiner Verantwortung, dass wir alles, was wir uns vorgenommen haben, am Ende auch tatsächlich erreichen.“