Rund 40 Kinder und Jugendliche als Geiseln genommen - Rätsel um Motiv 

Dramatischer Vorfall im Münsterland

+ © Nord-West-Media TV/dpa Polizeiautos stehen vor einer Sporthalle. In der Turnhalle hat es eine Geiselnahme einer Übungsgruppe mit Dutzenden Kindern und zwei Erwachsenen gegeben. Ein Einzeltäter habe die Gruppe bedroht, sagte eine Sprecher der Polizei Münster. © Nord-West-Media TV/dpa

Im Münsterland kam es am Montagabend zu einer dramatischen Geiselnahme. Ein Mann brachte rund 40 Kinder und Jugendliche in seine Gewalt, drohte mit dem Zünden einer Bombe. Die Polizei sucht weiter nach einem Motiv.

43 Jugendliche wurden am Montag (7. Januar) in einer Turnhalle in Lengerich (NRW) bei Münster als Geisel genommen

Ein 25-jähriger Mann drohte mit dem Zünden einer Bombe

Spezialkräfte der Polizei Münster überwältigten den Tatverdächtigen

Nach Geiselnahme in Turnhalle: Polizei sucht weiter nach Motiv

Update vom 8. Januar 2019: Nach der Geiselnahme Dutzender Kinder und Jugendlicher in einer Sporthalle im münsterländischen Lengerich ermittelt die Polizei weiter zum Motiv des Tatverdächtigen. Am Dienstag seien weitere Vernehmungen geplant, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur, dabei werde auch der am Montagabend von Spezialkräften festgenommene Tatverdächtige weiter befragt. Auch die Aussagen der beiden Betreuerinnen, die mit 43 Kindern und Jugendlichen in der Halle gewesen waren, könnten wichtig sein, sagte er. Ob auch einige der Kinder befragt würden, sei noch unklar.

Rund 40 Kinder und Jugendliche als Geiseln genommen - SEK stürmt Turnhalle

Lengerich - In Lengerich bei Münster hat ein Mann Dutzende Kinder in einer Turnhalle kurzzeitig als Geiseln genommen. Ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt, zu dem Lengerich gehört, sei in eine Turnhalle gekommen und habe den rund 40 Kindern einer Einrad-Gruppe und ihren beiden Betreuerinnen mit dem Zünden einer Bombe gedroht, sagte eine Sprecherin der Polizei Münster am Montagabend.

SEK überwältigt den Geiselnehmer in der Turnhalle

Später hätten die Kinder im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren aber die Halle verlassen dürfen und kurz darauf auch die beiden 23-jährigen Betreuerinnen. Alle seien "augenscheinlich unverletzt" geblieben, führte die Sprecherin aus.

Der Täter wurde danach von Spezialkräften der Polizei überwältigt. Bei dem 25-Jährigen handele es sich um einen Einzeltäter, bei dem möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliege. Ob bei dem Mann Waffen oder Sprengmittel gefunden worden, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Mehr Hintergründe und aktuelle Informationen lesen Sie hier auf msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

dpa