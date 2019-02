Polizei sucht 3 Tage nach Frau – dann folgt die traurige Gewissheit

Suche nahe Heidelberg

Seit Sonntag sucht die Polizei in Leimen eine vermisste 63-Jährige. Am Dienstag folgt dann der Schock, als eine Leiche in einer Gartenhütte gefunden wird:

Leimen - Wie HEIDELBERG24* berichtet, suchte die Polizei mit Spürhunden, Hubschrauber und Streifenwagen seit Sonntag (3. Februar) nach Camila S.. Die 63-Jährige hatte zuletzt gegen 13 Uhr Kontakt zu anderen, als sie telefonierte. Davon verschwand zu spurlos. Die Beamten konnten nicht ausschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Leiche in Gartenhütte gefunden

Am Dienstag (5. Februar) muss die Polizei die traurige Nachricht vermelden: Die Frau ist tot. Ihre Leiche wird in einer Gartenhütte gefunden.

