Leiche in Mannheim gefunden: Gewaltverbrechen nicht auszuschließen

Fiel ein 28-jähriger Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer? In Mannheim wurde am Montagvormittag eine Leiche am Neckarufer gefunden.

Mannheim - Am Montagvormittag (25. Februar) entdeckt ein Schiffsführer gegen 10 Uhr eine Leiche am Neckarufer. Er verständigt die Polizei, die sofort ausrückt.

Die Todesumstände des 28-jährigen Bulgaren aus Mannheim sind noch völlig unklar. Wie die Polizei auf Nachfrage von MANNHEIM24* mitteilt, werde in alle Richtungen ermittelt. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden.

Leiche in Mannheim gefunden: Obduktion soll Klarheit bringen!

Der Tote ist zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht worden, wo er obduziert wird.

Wie die Polizei mitteilt, sichern die Beamten Spuren. Auch die Wasserschutzpolizei ist mit Tauchern und einem Boot vor Ort und untersucht den Fluss. Zudem werden Anwohner über verdächtige Wahrnehmungen befragt.

Weitere Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat.

