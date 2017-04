Leiche in Donau ist möglicherweise vermisste Studentin Malina

Noch nicht bestätigt

Regensburg - Malina Klaar (20) aus dem Raum Fürstenfeldbruck war knapp drei Wochen lang vermisst. Am Freitag findet die Polizei eine Leiche in der Donau. Ist es die junge Studentin?

An einem Donauufer in Donaustauf bei Regensburg ist die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um die seit knapp drei Wochen vermisste Studentin Malina K. handle, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Obduktion soll die Identität und die Todesursache klären.

dpa

