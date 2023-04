Landesgartenschau zum zweiten Mal in Fulda: Alles Wichtige zum Start

Eröffnung

+ © Arne Dedert/dpa Blumen und Kirschbäume blühen auf dem Gelände der Landesgartenschau Fulda. © Arne Dedert/dpa

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 27. April, beginnt in Fulda die Landesgartenschau 2023. Erwartet werden 500.000 bis 600.000 Besucher. Mehr dazu lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Heute beginnt die Landesgartenschau in Fulda: Was Besucher wissen müssen Heute beginnt die Landesgartenschau in Fulda: Was Besucher wissen müssen

Fulda - Fulda blüht auf: Nach monatelanger Vorarbeit beginnt die Landesgartenschau. 500.000 bis 600.000 Besucher werden erwartet. Zur Eröffnung am 27. April kommt unter anderem Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Die Landesgartenschau 2023 steht unter dem Motto „Fulda verbindet...“. Sie findet vom 27. April bis zum 8. Oktober statt. Die Veranstalter versprechen 165 blühende und ereignisreiche Tage.

Wie viel die Tickets für die Landesgartenschau kosten verrät fuldaerzeitung.de.

Mit etwa 42 Hektar Fläche ist die Landesgartenschau 2023 in Fulda die bislang größte in einer hessischen Stadt. Die zentralen Elemente des Geländes sind die vier großen Gärten: WasserGarten, GenussGarten, KulturGarten und SonnenGarten. Diese Flächen kosten Eintritt. Fulda ist die erste Stadt in Hessen, die zum zweiten Mal eine Landesgartenschau ausrichtet. „Das macht eine Stadt nur, wenn sie gute Erinnerungen hat“, betont Fuldas Stadtbaurat Daniel Schreiner (parteilos). Die erste Gartenschau fand 1994 statt.