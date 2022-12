Dreijährige stirbt an Bahnübergang in Mittelhessen

Tragisches Unglück

Ob es eine Kollision zwischen Zug und Kind gab oder das Mädchen etwa durch den Sog zu Schaden kam, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlung

Am Mittwoch kam es in Lahntal zu einem Unglück an einem Bahnübergang. Ein drei Jahre altes Mädchen ist dabei um Leben gekommen. Die Polizei untersucht noch die näheren Umstände.

Lahntal/Marburg (dpa) - Ein drei Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Mittelhessen ums Leben gekommen. Dieser ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Donnerstag am Mittwoch an einem mit Geländern versehenen offiziellen Fußgängerübergang in Lahntal-Sarnau. Die Mutter erlitt demnach leichte Verletzungen, ein im Kinderwagen liegendes Kleinkind blieb unverletzt. Was genau passierte, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Die Kriminalpolizei untersuche die näheren Umstände des Unglücks.

Demnach war an der Stelle ein Zug auf der Fahrt von Bad Laasphe nach Marburg unterwegs. Ob es eine Kollision zwischen Zug und Kind gab oder das Mädchen etwa durch den Sog zu Schaden kam - das sei noch alles Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.