13 Tweets, die zeigen, warum Skifahren auf Kunstschnee eine geniale Idee ist

Auf Pisten aus Kunstschnee fahren die Menschen weiter Ski. Wir zeigen, warum das überhaupt nicht gefährlich und total super für die Umwelt ist.

Die überraschend milden Temperaturen sorgen für grüne Landschaften, statt verschneite Pisten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird deshalb Kunstschnee eingesetzt. Yeeahh, einem Skiurlaub steht nichts mehr im Wege! Skifahren auf Kunstschnee klingt ja auch wirklich nach einer umweltfreundlichen und ungefährlichen Idee, oder? Hier sind 13 Gründe, warum uns diesen Winter echt nichts daran hindern sollte, uns mit Skiern und Snowboards in den Kunstschnee zu stürzen:

1. Weil die Bilder von Kunstschnee einfach so verlockend aussehen:

Diese Bilder der #NZZ demonstrieren wunderbar den #Tourismus-Irrsinn des Skifahrens auf #Kunstschnee im Jahr 2023.



Wer #Klimaschutz auch nur ansatzweise ernst nimmt geht bei dem Wetter lieber Wandern und genießt so die Natur. #HappyNewYearhttps://t.co/98MS2RHdzj — Hans-Günter Brünker @hgbruenker@mastodon.social (@hgbruenker) January 3, 2023

Eine Gondel ins Grüne:

Skisport auf Gras sieht nach einer spaßigen Angelegenheit aus ...

„Abfahrt“ auf grünen Bergen

2. Kunstschnee spart eine Meeeeenge Energie... NICHT.

Skispringen, Langlauf, Abfahrt vor grüner Kulisse. Ähnlich absurd wie Fussball WM in der Wüste. Zur Herstellung von 2,5 Kubikmeter #Kunstschnee werden knapp 1.000 Liter Wasser verbraucht - für einen Hektar Piste rund eine Million Liter #Wasser und viel zu viel #Energie. pic.twitter.com/wdCp6JLP7L — Christian Christen (@DrChristianChr) January 5, 2023

3. Und selbst wenn: es gibt ja nichts Besseres, was man stattdessen mit der Energie anstellen könnte:

Dieser Kunstschnee überall ne?! Aber Hauptsache, der Rewe um die Ecke macht schon 21 Uhr zu, damit er Strom spart. Ach und die Saunen können wir auch ausgeschaltet lassen, diese ganze unnötige Energie.. — 🏳️‍🌈 Binni ☕ (@BinniAnne) January 5, 2023

4. Das Eis unter dem Kunstschnee und das schmale Schneeband sind überhaupt nicht gefährlich:

Die Bedingungen sind sehr gefährlich: Blankes Eis unter dem Kunstschnee, Kunstschnee sulzig, zu schmales Schneeband, zu viele Leute auf dem schmalen Schneeband, kein Sicherheitsauslauf neben der Piste...



Fatal, das zuzulassen. — Andie (@Andie_antwortet) January 5, 2023

5. Anders als bei richtigem Schnee gibt es bei Kunstschnee NIE Unfälle.

Es gibt bereits mehr und schwerere Unfälle. Ohne Schneedecke drunter und rundum verhält sich der Kunstschnee anders, und wer abkommt, stürzt unweigerlich. — Lissys Rolfchen 💙💛 (@LissysFrauchen) January 5, 2023

6. Tote erst recht nicht.

CN Tod



in den letzten tagen sind immer wieder menschen gestorben, weil sie nicht rechtzeitig bremsen konnten und über den pistenrand hinaus ins gelände gefahren sind - und da liegen dieses jahr steine und kein halbwegs weicher schnee — jan (@jafinnascher) January 4, 2023

In Österreich sind in der laufenden Skisaison bis zum 3. Januar bereits 13 Menschen auf Pisten tödlich verunglückt. Unter den elf Menschen, die in Tirol tödlich verunglückt sind, waren zwei Jugendliche aus Deutschland. Das teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) gegenüber dem Spiegel mit.

7. Ach komm, das letzte Mal echter Schnee ist doch gar nicht so lange her, oder?

Die haben das hier ziemlich mit Kunstschnee drauf.



Das letzte mal hat es hier am 17.12.22 geschneit.

6 Zentimeter.

… — Spatzengezwitscher (@Spatzengepiepe) January 2, 2023

8. Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern, befürwortet den Einsatz von Schneekanonen, die Kunstschnee in die Landschaft ballern. Seine Begründung: die Skikanonen verhinderten, dass Ski-Tourist:innen nach Österreich oder der Schweiz abwandern. Und warum sollte man den Nachbarländern auch Tourismus gönnen?

(Quelle: Deutschlandfunk Kultur)

Herr Minister @HubertAiwanger, bitte Kunstschnee liefern. Die Kinder weinen sonst! pic.twitter.com/3oJ8NrRFKq — Korbinian Rüger (@KorbinianRueger) January 5, 2023

9. „Leidensfähig“ ... klingt doch tiptop, oder?

ALLES PALETTI!

"Kunstschnee" sei sehr "leidensfähig", so "Weltcup-Chefin Martina Betz" im Deutschlandfunk. — Ludwig Albrecht (@DasLebenRingsum) January 4, 2023

10. Könnte man, ja ...

Statt auf Kunstschnee für Skigebiete zu setzen könnte man natürlich auch einfach mal ernsthaft was gegen den Klimawandel tun wubwub. — Oktoplush🍍 (@Oktoplush) January 5, 2023

Die Gen Z fürchtet den Klimawandel nach einer Studie mehr als den Ukraine-Krieg und die Pandemie.

11. Kunstwärme und fake Sonne am Strand klingen richtig geil sommerlich <3

Wenn wir Kunstschnee rausballern müssen für die Urlauber die Ski fahren wollen, müssen wir dann nicht auch Kunstwärme und Sonne organisieren für die Badeurlauber oder kann man da plötzlich sagen, die müssen eben mit dem Wetter klar kommen, wenn es einfach regnet? — Didaedidae !B (@Melanie_MP_) January 5, 2023

12. Eine Keinschnee-Epoche wäre ja auch echt PEINLICH

Kunstschnee. Mehr muss man über diese Epoche nicht wissen. — DieAlteEule (@DNimmersatt) January 4, 2023

13. Es ist ja nicht so, dass es Alternativen zum Skifahren ohne Kunstschnee geben würde:

Wer aktuell den #Winter abseits von Kunstschnee sucht, muss hoch hinaus.

Im #Sellrain auf der #Gleirschalm (1.666 m) wird man fündig, Neue Pächter, neue Küche, einiges los, aber gute Bahn mit ein paar eisigen Stellen 😉🛷❄️#intirol pic.twitter.com/PyD7RgDlnZ — Clemens TZ (@alpen_wetter) January 2, 2023

Wer jetzt Sehnsucht nach richtigem Schnee hat, kann sich diese Bilder vom Schneeesturm in den USA und Japan ansehen.