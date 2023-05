„Not my King“-Protest kurz vor Krönung von König Charles – mehrere Personen festgenommen

Am Trafalgar Square

Es ist ein großer Tag in Großbritannien: König Charles III. wird gekrönt. Doch nicht alle Menschen sind begeistert. Monarchie-Gegnerinnen und -Gegner erheben ihre Stimmen.

Update vom 6. Mai: Wenige Minuten vor der Krönung von König Charles wurden einige Personen der Protestgruppe Republic von der Polizei festgenommen. Wie BBC berichtet, handelt es sich um sechs Aktivistinnen und Aktivisten. Die Metropolitan Police hat die Zahl bislang nicht bestätigt. Zu den Verhafteten soll auch der Republic-Chef, Graham Smith zählen. Auf Twitter kursieren Videos zu der Festnahme, unter anderem von der Anti-Monarchie-Bewegung

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

Der Sender Sky News berichtete, die Beamten hätten sich an einem mitgebrachten Megafon gestört. Das Gerät könne die Pferde erschrecken und außerdem die Royals-Fans in der Nähe stören, habe die Begründung gelautet. Das Megafon sei vor der Festnahme nicht benutzt worden, so Sky News weiter.

+ Protestierende der Anti-Monarchie-Bewegung Republic wurden vor der Krönung von Charles III. festgenommen. © Doug Peters/Imago

Krönung von König Charles III.: Gegnerinnen und Gegner der Monarchie versammeln sich – Großprotest angekündigt

Erstmeldung vom 6. Mai: London – Am Samstag (6. Mai) ist es so weit: König Charles III. und seine Frau Camilla werden in London in der Westminster Abbey gekrönt. ARD, ZDF und RTL änderten dafür extra ihr TV-Programm. Bei vielen ist die Vorfreude groß, die Krone und die Monarchie etwas ganz Besonderes. Doch nicht alle Menschen, die ins Londoner Stadtzentrum strömen, sind Fans des Königs und der Royals.

Am Samstagmorgen versammelten sich Gegnerinnen und Gegner der Monarchie am Trafalgar Square, wo die königliche Prozession vorbeiführen wird. Ein 28-Jähriger sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Staat solle nicht Hunderte Millionen Pfund für die Zeremonie ausgeben, während Menschen im Land hungern und frieren.

Schon am früheren Morgen hatten sich rund drei Dutzende Demonstrierende formiert. Die Anti-Monarchie-Gruppe Republic hatte zu einem Großprotest aufgerufen und bis zu 2.000 Menschen angekündigt. Sie wollen mit gelben Fahnen mit der Aufschrift „Not my king“ (dt.: „Nicht mein König“) für Aufsehen sorgen. Auf einem großen Banner forderten sie: „Abolish the Monarchy“ (dt.: „Schafft die Monarchie ab“). Zunächst aber waren die Anhängerinnen und Anhänger der Royals deutlich in der Überzahl. Viele trugen Hüte und Brillen in den britischen Landesfarben.

+ Am Trafalgar Square in London haben sich am Tag der Krönung von König Charles III. Menschen eingefunden, um gegen die Monarchie zu protestieren. © Sebastien Bozon/AFP

Krönung von König Charles: Toleranz der Polizei gegenüber Störungen „gering“

Von der Polizei werde man sich nicht abschrecken lassen, hatte Graham Smith, Vorstandsvorsitzender der Gruppe, zuvor gegenüber der britischen Zeitung The Guardian gesagt. Die Polizei hatte im Vorfeld der Krönung angekündigt: „Unsere Toleranz gegenüber Störungen – sei es durch Protest oder auf andere Weise – wird gering sein. Wir werden hart gegen jeden vorgehen, der beabsichtigt, diese Feier zu untergraben.“ Ein Sicherheitsexperte hält einen Angriff auf den König für „wahrscheinlich“.

Krönung von König Charles ruft Monarchie-Gegnerinnen und -Gegner auf den Plan – „Kein Platz in einer modernen Gesellschaft“

Dem Aufruf der Anti-Monarchie-Gruppe Republic wollten nicht wenige folgen. Die Bewegung demonstriert dafür, dass der Monarch durch ein gewähltes Staatsoberhaupt abgelöst wird. Mit dabei ist auch Ryan King. Der 40-Jährige will den historischen Tag in London nutzen, um sich der Demonstration anzuschließen und dabei das gelbe T-Shirt mit dem Slogan „Schafft die Monarchie ab“ zutragen. „Die Monarchie hat keinen Platz in einer modernen Gesellschaft, sie ist überholt und undemokratisch“, findet King.

Über die Anti-Monarchie-Bewegung Republic Antimonarchistinnen und -monarchisten waren in Großbritannien lange Zeit lediglich eine kleine Splittergruppe. Doch sei dem Tod von Königin Elizabeth II. im September 2022 werden ihre Stimmen immer lauter. Bei zahlreichen Auftritten wurde Charles III. in den vergangenen Monaten von Demonstrierenden mit Transparenten und dem „Nicht mein König!“-Slogan empfangen. Republic-Leiter Smith sieht die prachtvolle Krönungszeremonie mit ihren glitzernden Kronen und goldenen Kutschen als eine gute Gelegenheit, das Anliegen der Gegnerinnen und Gegner der Monarchie voranzutreiben - vor allem zu einem Zeitpunkt, an dem viele Briten mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Die Situation bereite „fruchtbaren Boden“ für die Anwerbung neuer Mitglieder, sagt Smith. „Die Leute sind sehr viel mehr bereit als früher, uns zuzuhören und sich zu engagieren.“ Um ihre Botschaft unter die Leute zu bringen, hat die Gruppe Republic ihre Aktivitäten im Internet verstärkt und verschickt beispielsweise regelmäßig Mails mit Hinweisen zu öffentlichen Terminen des Königspaars und dazu geplanten Protesten. In der Folge verbreiteten sich die „Nicht mein König!“-Plakate mehr und mehr. Smith empfindet die Antimonarchistinnen und -monarchisten nicht als revolutionär. Die Vorschläge seien nicht radikal, sondern demokratisch, sagte er. Statt einer Erbmonarchie will Republic ein ausschließlich aus gewählten Abgeordneten zusammengesetztes Parlament, ein gewähltes Staatsoberhaupt sowie eine geschriebene Verfassung mit einer klaren Gewaltenteilung.

Monarchie in Großbritannien: Vor Krönung von König Charles – Zweifel wachsen

In London bilden die Demonstrierenden zwar nur eine Minderheit – ähnlich wie die Klimagruppe „Letzte Generation“ in Deutschland, der sich jedoch immer mehr Menschen anschließen. Doch es ist in Großbritannien nicht zu übersehen, dass die Zweifel an der Monarchie wachsen. Das zeigte eine Umfrage deutlich:

58 Prozent der Briten befürworten derzeit die Monarchie.

In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sind nur 32 Prozent für die Monarchie, 38 Prozent wünschen sich ein gewähltes Staatsoberhaupt.

Auch in Umfragen zur Krönung kamen die Royals nicht gut weg. So sprach sich etwa mehr als die Hälfte gegen die Finanzierung der Krönung mit Steuergeld aus. Zwei Drittel sagten, sie haben kein Interesse an der Krönungsfeier.

Erst kürzlich war König Charles III. in Deutschland zu Besuch. In Hamburg traf er Musikbands und stellte sich selbst an den Zapfhahn. (mbr mit dpa und AFP)

