Kroatien-Urlauber, aufgepasst: Pünktlich zur Ferienzeit ändert sich die Sonntagsregelungen

Mitten in Reisezeit

+ © Imago Kroatien: Wer im Sommer-Urlaub shoppen will, sollte sich mit dem neuen Sonntagsöffnungsverbot vertraut machen (Symbolfoto). © Imago

Kroatien startet in die Sommersaison. Ausgerechnet ab 1. Juli 2023 tritt eine neue Regelung für Geschäfte an der Adriaküste in Kraft. Das sollten Urlauber wissen.

Zagreb – Die Küste, das Meer und die vielen Inseln – Kroatien ist ein Traumziel für viele Urlauber. Das Land an der Adria gilt als eines der schönsten Reiseziele. Doch über dem Paradies ziehen dunkle Wolken auf. Die Hafenstadt Dubrovnik gilt inzwischen als Touristen-Hotspot und heillos überlaufen. In der Altstadt nerven Rollkoffer so sehr, dass dort ein Kofferverbot für Ruhe sorgen soll. Nun sorgt eine weitere Hiobsbotschaft für Ungemach: das Sonntagsöffnungsverbot.

Urlaub in Kroatien: Sonntagsöffnungsverbot seit Anfang Juli in Kraft – sind die Geschäfte am Sonntag offen oder nicht?

In Kroatien sollen die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen eingeschränkt werden. Seit dem 1. Juli 2023 ist das Sonntagsöffnungsverbot in Kraft. Geschäfte dürfen demnach nur noch an 16 Sonntagen im Jahr öffnen. Händlerinnen und Händler können allerdings die Sonntage selbst wählen, an denen sie arbeiten – also ihre Geschäfte öffnen.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Platz 15 belegt Siena in der Toskana. Mit der schönen Altstadt und unnachahmlichen Bauwerken zieht die Stadt Urlauber immer wieder in ihren Bann. © Marco Brivio Roca Vecchial in Apulien: Die Aufnahme der „Höhle der Poesie“ bei Sonnenuntergang steht nur symbolisch für die vielen herrlichen Strände und Landschaften im Südosten Italiens. Rang 14 im IPPEN-Ranking. © IMAGO/Manuel Romano Die Strände Siziliens sind einzigartig und bezaubernd. Bei Check24 belegt die Insel daher den zwölften Platz. In diesem Ranking Platz Nummer 13. Auf dem Foto sieht man den Strand von Letojanni. © Matthias Tödt Die norditalienische Metropole Mailand ist bekannt für die wunderschöne Altstadt und etliche teure Modemarken. Hier sieht man den Dom im Zentrum der Stadt. Im Ranking belegt Mailand den elften Platz. Bei Check24 sogar Platz 7. © Oliver Weiken Lago Maggiore Auf Platz 11 ist der prachtvolle Lago Maggiore. Ein Teil des Sees ist in der Schweiz. Bei weg.de ist der Lago Maggiore sogar auf dem siebten Platz der beliebtesten Urlaubsorte in Italien. © Nando Lardi Bozen, Italien, Südtirol Auch Südtirol ist unter Italien-Fans besonders beliebt. Hier erhascht man einen Blick über die Alpen auf die Stadt Bozen. © Micha Korb Elba sonnenuntergang Die kleine Insel Elba ist momentan noch ein Geheimtipp. Hier erlebt man bezaubernde Natur und typische italienische Dörfer. Daher ein verdienter Platz neun. © Karsten Jeltsch Cinque Terre Italien Unter Urlaubern ist außerdem die Cinque Terre besonders beliebt. Die meisten der fünf Dörfer erreicht man nur zu Fuß oder mit einer Bahn. © Augst / Eibner-Pressefoto Marina Grande capri Nicht umsonst ist die kleine Insel Capri im Golf von Neapel ein regelrechter Touristenmagnet. Hier vor Ort kann man nicht nur durch wunderschöne Dörfer schlendern, sondern auch das Meer und die Natur genießen. © Günter Gräfenhain Colosseum in Rome Italiens Hauptstadt Rom hat für alle Gäste etwas zu bieten und belegt daher den sechsten Platz. So zum Beispiel das weltberühmte Kolosseum. Im Ranking von Check24 belegt Rom sogar den zweiten Platz. © Givaga Venedig platz acht Venedig ist mit seinen vielen Kanälen und kleinen Gassen einzigartig. Ein Besuch lohnt sich definitiv, allerdings sollte man am besten im Frühling oder Herbst in die Stadt kommen. Venedig belegt daher den fünften Platz der Top 15 Urlaubsziele in Italien, bei Check24 ist die Stadt an der Adria sogar Erster. © Frank Bienewald Florenz-skyline Das bezaubernde Florenz in der Toskana belegt den vierten Platz. Hier kann man sich durch kleine Gassen treiben lassen und ohne Ende Kultur genießen. © alimdi / Michelle Gilders Amalfiküste Italien Die Amalfiküste südlich von der Metropole Neapel belegt den dritten Platz im Ranking um die schönsten Urlaubsorte in Italien. © Günter Gräfenhain Costa Smeralda An der Costa Smeralda auf Sardinien gibt es Strände, die teilweise welchen in der Karibik gleichen. Nicht umsonst belegt sie daher den zweiten Platz. Auch auf dem Reiseportal weg.de zählt die Küste auf Sardinien zu den schönsten Reisezielen in Italien. © Emmanuele Contini Desenzano del Garda Den ersten Platz der beliebtesten und schönsten Urlaubsorte in Italien belegt laut weg.de ganz klar der Gardasee. Hier sieht man das wunderschöne Städtchen Desenzano del Garda am Abend. © Augst / Eibner-Pressefoto

Für Urlauber ist wohl kaum zu durchschauen, wann und wo welche Geschäfte am Sonntag tatsächlich offen oder geschlossen haben. Doch während der Tourismussaison im Sommer dürften, laut kroatischen Medien, Geschäfte und Einkaufzentren an der Küste sonntags geöffnet bleiben. Und zwar den ganzen Sommer lang, berichtet das österreichische Newsportal oe24.at übereinstimmend mit anderen Medien. In der Hauptstadt Zagreb dagegen würden die Geschäfte während der Sommermonate überwiegend geschlossen sein, um dann zum Schulbeginn im September und vor Weihnachten zu öffnen.

Sonntagsöffnungsverbot in Kroatien: Das sind die Ausnahmen

In Kroatien gibt es von dem allgemeinen Sonntagsöffnungsverbot jedoch Ausnahmen:

Geschäfte an Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen, Häfen und Jachthäfen, Schiffen, Tankstellen, Campingplätzen, in Krankenhäusern, Hotels und kulturellen Einrichtungen dürfen ohne Einschränkungen öffnen.

Ausgenommen vom Sonntagsöffnungsverbot sind in Kroatien Kioske sowie der Verkauf von Bauernhofprodukten auf Märkten. Für Bäckereien, Blumengeschäfte gibt es hingegen keine Ausnahme auf den Märkten.

Übrigens: In Kroatien bleiben an wichtigen landesspezifischen Feiertagen öffentliche Einrichtung und viele Geschäfte geschlossen: wie am Nationalfeiertag (30. Mai), Tag des antifaschistischen Kampfes (22. Juni) und am Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit und Tag der kroatischen Verteidiger (5. August). Eine weitere Aufzählung der Feiertage in Kroatien findet sich auf der Tourismusseite croatia.hr.

Der Massentourismus macht neben Kroatien auch anderen Reisezielen in Europa zu schaffen. In Italien sowie Spanien gelten in verschiedenen Orten wichtige Regeln für Touristen. (ml)