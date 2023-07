8 Urlauber an einem Vormittag medizinisch betreut: Alarmstufe Rot an bekanntem Kroatien-Strand

Rote Flagge

Ein Urlauber-Hotspot Kroatiens steht vor Problemen. Die Plage einiger Meeresbewohner hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Verantwortlichen warnen.

Dubrovnik – Kroatiens Tourismus-Hochburg Dubrovnik macht nicht erst seit diesem Sommer auf sich aufmerksam. Der Drehort der Serie Game of Thrones ist zum Magnet geworden für jene Fans, aber vor allem auch für Mittelmeer-Urlauber – und das trotz diverser Verbote.

So darf dort niemand in Badekleidung durch die Altstadt spazieren, oder Speisen und Getränke auf den Stufen von Kulturdenkmälern zu verzehren. Touristen sind sogar angehalten, in der aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammenden Altstadt, keine Rollkoffer zu ziehen.

Kroatiens Traumstrand vor Problemen: Quallenkonzentration am Strand von Danče

Nun werden Kroatien-Urlauber vor neue Probleme gestellt. Aufgrund der hohen Quallenkonzentration am Strand von Danče wurde dort mittlerweile die rote Flagge gehisst, berichten heute.at und Kosmo.at unter Bezug auf lokale Medien Kroatiens. Demnach mussten laut dem Roten Kreuz an nur einem Vormittag acht Personen behandelt werden. Sie kamen allesamt mit Quallen in Kontakt.

Sowohl Leucht- als auch Feuerquallen seien gesichtet worden, selbst in der Nähe der Insel Mljet. An Dubrovniks ältestem Strand soll man jedoch weiter baden dürfen. Die rote Flagge solle vor allem der Vorwarnung dienen, melden die Medien. Ausgerechnet während der Hitzewelle in ganz Europa müssen zahlreiche Menschen beim Gang ins erfrischende Nass also unbedingt aufpassen.

An Land und im Wasser: Die 18 gefährlichsten Tiere der Welt Es mag verrückt klingen, aber die Stechmücke gilt als das gefährlichste Tier der Welt. Sie ist der Hauptüberträger für viele Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber oder das Zika-Virus, die jährlich 700 Millionen Menschen befallen, von denen etwa 725.000 sterben. © imago Die Kegelschnecke ist ein Unterwasserlebewesen, das in Korallenriffen zu Hause ist. Sie sieht aus wie eine Muschel, hat aber scharfe Zähne, die ein Nervengift verspritzen können, für das es kein Gegenmittel gibt. Bei einem Menschen sorgt es innerhalb von Minuten für Lähmungen. Auch tödliche Atemlähmungen sind möglich. © Imago Die Würfelqualle wurde von der National Oceanic and Atmospheric Administration als das giftigste Meerestier der Welt gekennzeichnet. Ihr würfelförmiger Körper und die Tentakel haben zahlreiche Stachelzellen, deren Gift beim Menschen Herz, Nerven und Haut angreift. Es gibt Gegengifte. Allerdings wirkt das Gift so stark und schnell, dass es meist zum Tod kommt. © dpa Der gelbe Mittelmeerskorpion ist einer der giftigsten Skorpione weltweit und kann mit seinem Stachel problemlos einen Menschen töten. Er kommt hauptsächlich in der Türkei, Nordafrika und der arabischen Halbinsel vor. © Imago Salzwasserkrokodil Von allen Krokodilarten ist das Salzwasserkrokodil wohl das gefährlichste. Es ist im Vergleich zu anderen Arten besonders reizbar und aggressiv und hat kein Problem damit, auch Menschen anzufallen. Die Tiere leben im Nordosten von Australien, können mehr als eine Tonne wiegen und töten jedes Jahr Hunderte von Menschen – mehr als Haie. © Imago Brasilianische Wanderspinne Die brasilianische Wanderspinne lebt in Mittel- und Südamerika und hat einen giftigen Biss, der Menschen innerhalb von zwei bis sechs Stunden töten kann. Sie verstecken sich gern in dunklen Ecken und beißen auch zu, wenn sie nicht provoziert werden. Das Gift verursacht neben Fieber und Erbrechen auch Lungenversagen. © Imago Ägyptische Sandrasselotter Die Sandrasselotter lebt in Zentralasien, Indien und im Nahen Osten und ist eine sehr aggressive Schlangenart. Sie ist gut getarnt und vielseitig, was sie so gefährlich macht, und bei einem Biss gibt sie ein tödliches Gift ab. Bei rechtzeitiger Behandlung kann aber ein Gegengift verabreicht werden. © Imago Nipferd Nilpferde erscheinen in Tierdokus oft langsam und schwerfällig, können aber ziemlich schnell und gefährlich werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Sie haben 44 scharfe Zähne und eine Beißkraft doppelt so stark wie ein Löwe. Sie kommen vor allem in Afrika, der Sahara und Kolumbien vor und töten jährlich über 100 Menschen. © Imago Inland Taipan Die Inland-Taipan gilt als die giftigste Schlange der Welt. Mit einem Biss gibt sie so viel Gift ab, dass sie damit theoretisch bis zu 250 Menschen töten könnte. Glücklicherweise lebt die Schlange abgeschieden im trockenen und menschenleeren Outback in Australien. © Imago Levante-Otter Auch die Levanteotter ist eine Giftschlange aus der Familie der Vipern, die ein dickflüssiges, goldenes Gift hat. Das Toxin greift bei einem Menschen die Gefäßwände im Körper an, wodurch es zu inneren Blutungen kommt. Die Levanteotter kommt vor allem in Zypern, Afghanistan, Pakistan, der Türkei, im Iran, im Irak und manchmal in Nordafrika vor. © Imago Seewespe Zu den Seewespen gehören etwa 50 verschiedene Quallenarten, die alle giftig sind und deren Stich einen Menschen innerhalb von fünf bis 20 Minuten töten kann. Sie kommen überwiegend in der Karibik und im Pazifik vor © Imago Grizzly Bär Grizzly-Bären können allein wegen ihrer Größe von zwei Metern und ihrem Gewicht von 270 Kilo gefährlich für den Menschen sein. Wenn man dann noch die scharfen Krallen an den Pranken bedenkt, sollte man sich lieber fernhalten. Ihren Lebensraum haben Grizzlys hauptsächlich in Nordamerika. © Imago Steinfisch Der Steinfisch ist einer der giftigsten Fische überhaupt und so gefährlich, weil er kaum zu sehen ist. Wie der Name schon sagt, sieht er aus wie ein Stein, kann aber genug Nervengift verspritzen, um einen Menschen innerhalb einer Stunde zu töten. Zum Glück gibt es ein Gegengift und gestochene sollten die Wunde so heiß ausspülen wie möglich, um Zeit zu schinden. © Imago Kaffernbüffel Der Kaffernbüffel ist ganz friedlich, solange er sich nicht bedroht fühlt. Wenn man ihm aber zu nahe kommt, wird er aggressiv und kann mit seinem Gewicht von einer Tonne bis zu 50 km/h schnell rennen. Er lebt in Afrika und kann dort auch schon mal Touristen-Fahrzeuge angreifen. © Imago Blaugeringelte Krake Die blaugeringelte Krake hat ihren Namen von ihrer royal-blauen Zeichnung auf ihren Tentakeln, doch das Meereslebewesen kann viel mehr als nur schön aussehen. Wenn die Krake sich bedroht fühlt, beißt sie. Der Biss ist schmerzlos und wird vom Menschen kaum bemerkt. Das Gift wirkt dann allerdings so schnell, dass eine Rettung ohnehin unwahrscheinlich wäre – zumal es kein Gegengift gibt. © Imago Tsetsefliege Die Tsetsefliege ist mit ihren 17 Millimetern nicht groß, verbreitet mit einem Biss aber den Erreger für die Afrikanische Schlafkrankheit. Diese sorgt erst für neuronale Ausfälle und Schlafstörungen und kann unbehandelt zum Tod führen. Die Fliege wird von hellen und dunklen Farben angezogen, vor allem aber von blau. © Imago Kugelfisch Der Kugelfisch lebt in den Gewässern vor Japan, China und den Philippinen und verfügt über Giftzellen im ganzen Körper. Wer Kugelfisch essen will, muss bei der Zubereitung aufpassen wie ein Schießhund. Eine Vergiftung durch Kugelfischgift führt zu Lähmungserscheinungen und kann unbehandelt zum Tod führen. © Imago Schrecklicher Pfeilgiftfrosch Die Pfeilgiftfrösche sind eine ganze Familie von Froscharten, die giftig für den Menschen sind. Der Goldene Pfeilgiftfrosch verfügt über ein so starkes Gift, dass sich in Giftdrüsen unter der Haut befindet, dass er zehn Erwachsene innerhalb von kurzer Zeit töten könnte. Allein eine Berührung des Tieres, das in pazifischen Regenwäldern lebt, kann gefährlich sein. © Imago

Kroatien betroffen: Die gefährlichsten Quellen im Mittelmeer

Experten erwarten in diesem Jahr die bisher höchste Quallenkonzentration an der Westseite von Istrien. Einige dieser Tiere sind zwar harmlos, andere wiederum können gefährlich werden, da sie als hochgiftig gelten. Zuletzt war auch Mallorca von einer starken Quallenplage betroffen. Das sind wohl die gefährlichsten Quallen im Mittelmeer:

Leuchtqualle

Feuerqualle

Kompassqualle

Blaue Nesselqualle

Portugiesische Galeere

Wie gefährlich ist der Kontakt mit Quallen, und was können Sie tun?

Die Berührung mit den Tentakeln der Quallen verläuft in der Regel harmlos. Die Nesselgifte der Meerestiere können allerdings intensive Reizungen und Verbrennungen hervorrufen, die nur langsam heilen und Narben hinterlassen können. Allergiker oder Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen sollten zudem aufpassen. Quallenkontakt kann schwere allergische Reaktionen bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen auslösen. In seltenen Fällen kann dies sogar zum Tod führen. Dabei sind Quallen nicht die einzig gefährlichen Tiere, die im Mittelmeer leben.

Was tun, wenn man mit Quellen in Kontakt kommt? Zuallererst: Begeben Sie sich aus dem Wasser. Haben Sie Essig zur Hand, lassen Sie diesen über die betroffenen Stellen laufen. Ist kein Essig zur Hand, nehmen Sie Meerwasser – keinesfalls aber Süßwasser oder Alkohol, denn das würde weitere Nesselkapseln aktivieren, schreibt die Apothekenumschau. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Nicht nur in Dubrovnik sehen sich Menschen im Urlaub mit Problemen konfrontiert. In Montenegro schockten Adria-Urlauber andere Badegäste mit ungewöhnlichem Grillgut am Strand. Im Griechenland-Urlaub fühlen sich Touristen von einem Wirt abgezockt.

Rubriklistenbild: © Marcus Brandt/dpa