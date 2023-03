Kriminalität in Murcia steigt: Eine Gemeinde ist einsame Spitze

Straftaten an Spaniens Küste

Steigende Kriminalität: Die Guardia Civil hat in der Region Murcia im Süden von Spanien viel zu tun.

An der Küste der Region Murcia im Süden von Spanien werden mehr Straftaten begannen, vor allem Diebstähle, Raubüberfälle und Internetbetrug. Welche Gemeinde auf der schwarzen Liste ganz oben steht, wird in diesem Artikel verraten:

Murcia – In der Region Murcia im Südosten von Spanien sind im Jahr 2022 über 18 Prozent mehr Stratftaten begangen worden als im Vorjahr. Gestiegen sind vor allem Delikte wie Diebstahl, Raubüberfall und Internetbetrug. Beim Vergleich der Gemeinden von Murcia fallen zwei in der Kriminalitätsstatisktik auf, wie costanachrichten.com berichtet.

San Javier am Mar Menor steht ganz oben auf der schwarzen Liste der Region Murcia. In Jumilla, eigentlich bekannt für guten Wein, scheinen besonders Internetbetrüger ihr Unwesen zu treiben. Und in Cartagena sollten Camper ihr Wohnmobil im Auge behalten.