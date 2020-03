Senior erschießt Ehefrau und verletzt sich selbst schwer

Tatwaffe wurde sichergestellt

Ein Senior erschoss am Dienstagmorgen seine Ehefrau und richtete die Waffe anschließend gegen sich selbst. Die Polizei äußerte bereits ein mögliches Motiv.

Duderstadt - Im Ortsteil Nesselröden (Landkreis Göttingen) hat sich am Dienstagmorgen (31.03.2020) eine Familientragödie ereignet. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei erschoss ein 81-jähriger Mann seine Ehefrau und richtete die Waffe anschließend gegen sich selbst. Dabei verletzte sich der Senior lebensbedrohlich.

Familientragödie bei Göttingen: Polizei fand schwer verletzten Schützen

Die Polizei und die Rettungskräfte sind gegen 8.45 Uhr von Angehörigen alarmiert worden. Der mutmaßliche Schütze, der in Nesselröden bei Göttingen zuvor seine 75-jährige Ehefrau erschoss und die Waffe anschließend gegen sich selbst richtete, wurde von der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgefunden.

Während der Senior die Schlussverletzungen knapp überlebte, kam für die Ehefrau jedoch jede Hilfe zu spät. Der 81-jährige Schütze, den die Polizei schwer verletzt am Tatort auffand, wurde nach der Tat in die Universitätsmedizin in Göttingen eingeliefert und dort notoperiert. Sein aktueller Zustand soll weiterhin kritisch sein.

Familientragödie bei Göttingen: Tatwaffe von Polizei sichergestellt

Bei der mutmaßlichen Tatwaffe, die von der Polizei Göttingen am Tatort sichergestellt wurde, handelt es sich um eine Langwaffe, die sich legal im Besitz des Senioren befand.

Laut Polizeisprecherin Jasmin Kaatz gehen die Ermittler derzeit von einer Verzweiflungstat aus: „Das Motiv wird im unmittelbaren privaten Bereich vermutet“. Die Ermittlungen dauern weiter an.

