Nur die Superzahl hat gefehlt: Frau aus Hessen räumt im Lotto ab

Eine Frau aus dem Kreis Bergstraße hat im Lotto gewonnen. Sie ist schon die fünfte Millionärin in Hessen dieses Jahr.

Heppenheim - Eine Frau aus dem Kreis Bergstraße ist Hessens neueste Lotto-Millionärin. Die Frau gewann bei der Ziehung am 2. Mai mit sechs Richtigen einen Betrag von rund 1,6 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2.

Besonderes Glück für die neue Lotto-Millionärin aus Hessen: Sie muss das Geld nicht teilen. Als Einzige tippte sie bundesweit die richtige Zahlenreihenfolge 4, 10, 11, 16, 27 und 49. Zum Jackpot im Wert von 8 Millionen Euro fehlte ihr allerdings die Superzahl, dieses Mal wäre es die 2 gewesen.

Kreis Bergstraße: Fünfte Lotto-Millionärin in Hessen dieses Jahr

Erst vor wenigen Wochen war ein Lotto-Spieler aus Hessen erfolgreich. Der Groß-Gerauer tippte - ebenfalls bundesweit als einziger - bei der Ziehung am 18. April sechs Richtige und gewann einen Betrag von rund 1,8 Millionen Euro.

Die Frau aus dem Kreis Bergstraße ist bereits die zwölfte Lotto-Millionärin in Deutschland im Jahr 2020 - und das, obwohl erst Mai ist. Fünf der zwölf Gewinne gingen nach Hessen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2019 gelang es 18 Menschen, sechs Richtige zu tippen.

Lotto-Gewinnerin aus dem Kreis Bergstraße knackt nicht den Rekord in Hessen

In die oberste Riege der Lotto-Millionäre in Hessen hat es die Frau mit ihrem Gewinn nicht geschafft. Der Rekord im Jahr 2020 liegt bei 5,2 Millionen, die ein Internet-Spieler im Eurojackpot gewann. Der höchste Lotto-Gewinn, der jemals in Hessen ausgezahlt wurde*, liegt noch weitaus höher. Auch dieser Gewinn stammte aus dem Eurojackpot und lag bei satten 84,8 Millionen Euro. Glücklicher Gewinner war damals ein Mann aus Nordhessen.

Versteuert werden müssen Lotto-Gewinne übrigens nicht. Nur wenn aus dem Gewinn Zinsen entstehen, ist es notwendig, diese zu versteuern.

Glückspiel kann süchtig machen. Weiterführende Informationen und Hilfe finden sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auf check-dein-spiel.de.

