Korsika-Touristen ergreifen die Flucht: Wetterphänomen sorgt für Furcht auf Mittelmeer-Insel

Ein ungewöhnliches Wetterphänomen ließ die Urlauber auf Korsika sprachlos und die Küstenregion verwüstet zurück.

Bastia/Korsika - Wie von Poseidon heraufbeschworen steigen Wassermassen aus dem Meer auf. Mit großen Augen beobachten die Touristen auf Korsika, wie sich der nasse Wirbelsturm auf die Küste zubewegt. Viele von ihnen filmen das unwirkliche Geschehen mit dem Handy und laden es in soziale Netzwerke hoch.

Unwetter auf Korsika: Himmel saugt Wasser aus Mittelmeer

Tatsächlich handelte es sich bei dem „Tornado“ Im Mittelmeer um ein besonderes Wetterphänomen: Ein Wasserhose, oder auch Trombe genannt. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt eine Trombe als „ein räumlich eng begrenzter sehr heftiger, um eine vertikale Achse rotierender Windwirbel von unterschiedlicher Größenordnung.“ Quasi ein Wolkenschlauch der aus dem Himmel ragt und in diesem Falle Wasser aus dem Meer nach oben wirbelt.

Überschwemmung auf Korsika: Tausende Urlauber evakuiert

Als eine solche Wasserhose am Montag auf die französische Ferieninsel zubraust, ergreifen einige Inselbesucher die Flucht. Bis sogar 2500 Camping-Urlauber in Argelès-sur-Mer in Sicherheit gebracht werden müssen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand an Korsikas Küste. Allerdings kam es zu Überschwemmungen und entwurzelten Bäumen.

