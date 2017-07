Ticker zur Schießerei in Konstanz: Zwei Tote, drei Verletzte

Täter von Polizei getroffen

+ © dpa Bei einer Schießerei in einer Konstanzer Diskothek gab es mehrere Verletzte. © dpa

Schreckliches Ende einer Partynacht in Konstanz: In einer Diskothek im Industriegebiet kam es zu einer Schießerei, es gab mehrere Verletzte. Wir berichten im Ticker.

In einer Diskothek in Konstanz nahe der Schweizer Grenze sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag Schüsse gefallen.

Ein 34-Jähriger hat einen Menschen getötet und drei verletzt.

Zu den Hintergründen ist derzeit noch nichts bekannt.

9.34 Uhr: Durch die Schüsse des 34-Jährigen sind laut Polizei ein Diskobesucher getötet und drei Menschen verletzt worden. Zu den Hintergründen und dem Motiv ist bisher noch nichts bekannt. Ebenso wenig zur Identität von Opfern und Tätern.

Schüsse in Konstanz: Täter wird von Polizei erschossen

9.24 Uhr: Die Polizei in Konstanz hat eine Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen 34-jährigen Mann, der gegen 4.30 Uhr das Feuer in der Diskothek in Konstanz eröffnet hat. Der mutmaßliche Täter wurde nach Verlassen des Clubs bei einem Schusswechsel mit den Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus.

9.15 Uhr: Die Polizei hat mitgeteilt: „Es wird nicht mehr geschossen.“ Der oder die Täter seien außer Gefecht gesetzt.

8.45 Uhr: Bei der Diskothek handelt es sich offenbar um den „Grey Club“ in der Max-Stromeyer-Strasse in Konstanz - nahe der Schweizer Grenze. Eine Frau, den Informationen nach eine Sanitäterin, twittert offenbar von vor Ort:

Haben Augenzeugen m.Schock ins Krankenhaus gebracht. Blutüberströmte Menschen in der Notaufnahme. Wir beten an was auch immer für euch!❤️ — SuperficialJulie (@artificialjulie) 30. Juli 2017

+++ Ab hier berichten wir aktuelle Informationen aufsteigend in einem News-Ticker. +++

Konstanz: Anwohner sollten nach Schießerei in ihren Häusern bleiben

Konstanz - Augenzeugen berichteten dem SWR nach einer Schießerei in der Diskothek „Grey Club“ in Konstanz, dass es möglicherweise auch Tote gegeben haben könnte. Der oder die Täter sollen mit einer Maschinenpistole geschossen haben. Offenbar wurde auch ein Türsteher getroffen, der sich ihnen in den Weg stellen wollte.

Einen Bericht des SWR, wonach der oder die Täter festgenommen worden seien, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. „Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort, auch Spezialkräfte seien im Einsatz. Wie der Polizeisprecher weiterhin sagte, gingen gegen 4.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen.

Wie der SWR berichtet, kreisen Polizeihubschrauber über dem Industriegebiet in Konstanz. Bewohner oder Besucher in angrenzenden Gebäuden wurden aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen.

Die Polizei in Konstanz hat mittlerweile per Twitter mitgeteilt, dass aktuell (8 Uhr) keine Gefahr mehr bestünde.

Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30. Juli 2017

In dem Bereich kommt es allerdings weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.

kg/dpa