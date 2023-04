Schließung des Bergwerks ignoriert

+ © Ivan Valencia/dpa Bei einer Minenexplosion in Kolumbien sind sieben Bergleute ums Leben gekommen. © Ivan Valencia/dpa

Bei einer Minenexplosion in einer Kohlegrube in Kolumbien sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Eine Schließung des Bergwerks war missachtet worden.

Cucunubá – Minenunglück in Kolumbien: Bei einer Explosion in einer Kohlegrube in Kolumbien sind sieben Bergleute ums Leben gekommen. Alle Toten seien inzwischen geborgen worden, Vermisste gebe es nicht mehr, teilte der Gouverneur des zentralkolumbianischen Departments Cundinamarca am Samstag via Twitter mit. Vier Verschüttete waren nach dem Unglück in zwei miteinander verbundenen Minen in der Gemeinde Cucunubá gerettet worden.

Sieben Bergleute sterben bei Minenexplosion in Kolumbien

Nach einer Mitteilung der Bergbaubehörde des südamerikanischen Landes hatte nach ersten Erkenntnissen höchstwahrscheinlich eine hohe Konzentration von Methangas zu der Explosion am Donnerstag geführt. Wegen Sicherheitsbedenken sei bereits am 29. Dezember 2022 die Schließung des Bergwerks in Cucunubá angeordnet worden – offensichtlich wurde diese Anweisung aber missachtet. Erst am 14. März 2023 waren bei einer Minenexplosion in der benachbarten Gemeinde Sutatausa 21 Bergleute ums Leben gekommen.

Immer wieder kommt es in Kolumbien zu Unfällen in Steinkohleminen, die oft schlecht gesichert sind. Das Land ist nach dem Verbot des Imports russischer Kohle in die EU wegen des Ukraine-Krieges zurzeit einer von Deutschlands größeren Kohlelieferanten. Illegalen Bergbau gibt es aber nicht nur dort, sondern in vielen Ländern Lateinamerikas. (dpa/jon)