Polizei entdeckt bei Routineeinsatz zwei Leichen - Mordkommission ermittelt

Überraschender Fund

Die Polizei in Köln hat bei einem Routineeinsatz zwei Leichen in einer Wohnung entdeckt. Sie geht von einem Gewaltverbrechen aus, die Mordkommission ermittelt.

Köln - In einer Wohnung in Köln-Mülheim haben Polizisten in der Nacht zum Dienstag zwei Leichen gefunden. Bei den Toten handelte es sich um die 78-jährige Wohnungsinhaberin und einen 60 Jahre alten Bekannten der Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen demnach von einem Gewaltverbrechen aus. In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission.

Köln: Polizei findet zwei Tote - Mordkommission ermittelt

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Kripobeamte sicherten Spuren am Tatort und vernahmen Zeugen. Nach Polizeiangaben hatte sich am frühen Dienstagmorgen ein 26-jähriger Anwohner bei der Ordnungshütern gemeldet und um Hilfe wegen einer Ruhestörung gebeten. Der 26-Jährige gab demnach an, dass jemand an der Haustür stehe und dauerhaft die Klingel betätige.

Am Einsatzort trafen die Polizisten mehrere Menschen an. In einer Wohnung des Nachbarhauses fanden sie dann die beiden Opfer. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leichen an.

