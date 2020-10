Alarm in Köln: „Möglicher Sprengsatz“ in Zug entdeckt - Polizei nimmt Stellung

Hintergründe zunächst unklar

Alarm in Köln: Eine Reinigungskraft hat in einem Zug eine mögliche Bombe gefunden. Sollte ein Sprengsatz Passagiere verletzen?

In Köln wurde ein möglicher Sprengsatz in einem Zug gefunden.

wurde ein möglicher Sprengsatz in einem gefunden. Eine Reinigungskraft hat diesen in einer abgestellten Regionalbahn in einem Betriebsbahnhof entdeckt.

Update vom 3. Oktober, 15.35 Uhr: Die Polizei hat einen „möglichen Sprengsatz“ in dem abgestellten Zug in Köln entdeckt, formuliert es die dpa. Zunächst hatte die Polizei von einem verdächtigen Gegenstand gesprochen. Später stellte sich heraus, dass er mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver wie aus Silvesterböllern gefüllt war. Ob er auch hätte explodieren können, werde aber erst noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es sei daher voreilig, von einer Bombe zu sprechen.

Der Bahnhof sei weiträumig abgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Das Areal werde noch nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht, sagte ein Polizeisprecher dem Nachrichtensender ntv.

Köln: Sprengsatz in Zug gefunden? Untersuchungen dauern an

Update vom 3. Oktober, 15.12 Uhr: Wie Express.de ergänzend berichtet, kommt bei der Durchsuchung weiterer Züge auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Wie gefährlich die Vorrichtung war, sollen nun Sachverständige des LKA herausfinden, hieß es bereits in einer Pressemitteilung der Polizei vom Vormittag.

Der Fund wurde in einem abgestellten Zug am Bahnhof Deutzer Feld gemacht, einem reinen Betriebsbahnhof, an dem keine Fahrgäste ein- und aussteigen.

Erstmeldung vom 3. Oktober, 14.48 Uhr: Köln - Alarm in Köln! In einer Regionalbahn wurde eine mögliche Bombe entdeckt. Der Fund aus der Nacht wurde mit einigen Stunden Verspätung am Samstag (3.10.) bekannt. Laut Bild machte eine Reinigungskraft die Entdeckung im Depot Köln-Deutzer Feld, die Vorrichtung soll in einem Karton versteckt gewesen sein.

Köln: Bombe in Zug gefunden?

Hunde schlugen demnach sofort an. Der Sprengsatz sei entschärft worden, heißt es weiter. Die Polizei erklärt, es habe sich um eine „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“ gehandelt. Nicht offiziell bestätigt sind die Bild-Informationen, wonach die Vorrichtung aus Zündschnur, Feuerwerkskörpern, Nägeln und Schrauben bestand. Sie hätte demnach schwerste Verletzungen bei Passagieren verursachen können. Der Zug war dem Bericht zufolge am Freitag auf der Strecke von Gummersbach nach Köln im Einsatz.

Köln: Wie wurde Gegenstand im Zug deponiert?

Das LKA sichert vor Ort Spuren, alle anderen Züge werden ebenfalls durchsucht. Weitere Hintergründe blieben zunächst unklar. Auch, ob die Sprengvorrichtung erst im Depot in die Bahn gelegt wurde oder ob sie mit dem Zug auf Reisen war und dort nicht zündete.

Die Polizei hatte bereits am Samstagvormittag bei Twitter von einem Einsatz berichtet. Demnach sei gegen 3 Uhr ein „verdächtiger Gegenstand“ entschärft worden. (red)