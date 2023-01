„Klingt himmlisch“: Musiker zeigt, „wie sich Glitzer anhört“ und verzaubert das Internet

Video geht viral

Ein Musiker auf TikTok verzaubert seine Fans. Denn er zeigt, wie sich Glitzer in Kombination mit einer Gitarre anhört.

Toronto – Die Vielfalt der Musik ist unendlich. Das hat sich auch der Influencer „jordan.wav“ zum Erfolgsrezept gemacht. Auf seinen Kanälen präsentiert er seinen mehr als zwei Millionen Followern regelmäßig Beiträge von seinen musikalischen Experimenten mit seiner Gitarre. Dabei geht er häufig auf die Wünsche seine Community ein. Nun hat er einen besonders interessanten Wunsch erfüllt. Er demonstriert, „wie sich Glitzerstaub anhört“, wenn dieser in Kombination mit einer Gitarre gespielt wird.

Musiker dockt Gitarre an Gegenstände – die seine Fans von ihm fordern

Das Experiment ist ein Bestandteil einer Kategorie, die unter seinen Fans äußerst beliebt ist. Seine Follower fordern dabei einen Gegenstand oder eine Substanz, an die Jordan.wav seine Gitarre andocken soll. Dafür befestigt er zwei Klammern an dem geforderten Objekt. Eine Art elektronischer Transmitter übersetzt dann die Schwingungen, die von der jeweiligen Struktur des Gegenstandes oder der Substanz ausgeht.

+ Ein Musiker auf TikTok zeigt seinen Followern, wie eine Gitarre mit Glitzer klingt. © TikTok / jordan.wav

Zunächst spielt er dann eine Songpassage, um den originalen Klang seiner Gitarre zu demonstrieren. In diesem Fall hat „jordan.wav“ sich für den Song „Let her go“ von Passenger entschieden. Anschließend aktiviert er sein Hilfsgerät, um den Glitzerstaub an die Gitarre anzudocken. Dann spielt er erneut die Melodie.

„Meine Seele war in einer anderen Dimension“: Sound von Glitzer-Gitarre verzaubert TikTok

Der Unterschied zwischen vorher und nachher ist signifikant zu hören. Und seine Follower sind begeistert. Ein User kommentiert: „Genau so habe ich mir den Sound von Glitzer vorgestellt“, auch ein anderer Nutzer schreibt: „Meine Seele war kurz in einer anderen Dimension“. Denn das, was seine Fans zu hören bekommen, gleicht einer „mystisch-magischen Melodie“, wie ein User sie beschreibt, die dem Erscheinungsbild von Glitzer durchaus gerecht wird.

„Klingt himmlisch“: Musiker schließt Gitarre an Glitzer an – und begeistert seine Fans

Ein Fan des Musikers schreibt: „Das klingt himmlisch“. Ein Mann findet: „Wenn Glitzer einen Ton hätte, dann wäre dieser hier perfekt“. Die Veränderung des Sounds durch den Glitzer fällt insbesondere durch eine hallende Akustik auf. Zudem mischt sich damit ein Ton mit einer Art akustischem Rieseln, als würde herabfallender Glitzer mit einem Sound unterlegt sein.

Doch was es mit diesem musikalischen Experiment wirklich auf sich hat, wird erst richtig deutlich, wenn man seine Versuche miteinander vergleicht. So dockt er in einem anderen Video beispielsweise seine Gitarre an eine Kühlpad an. Und auch in diesem Beispiel ist sich seine Community sicher, dass der Sound dem kalt-eisigen Gegenstand genau entsprechen. Auch bei einer Handlotion oder Rasierschaum sind sich viele Follower sicher, Gegenstände klingen so, wie sie aussehen.

