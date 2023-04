Klimastreik in Berlin geht weiter: „Wir werden Erfolg haben. Wir sind viele“

„Berlin April 2023“

Der Klima-Protest in Berlin geht weiter. Seit Freitag ist die „Letzte Generation“ sehr aktiv, am Montag mit über 30 Blockaden. Alle Infos im News-Ticker.

Klimastreik geht weiter: „Letzte Generation“ ruft zu Protestmärschen auf.

geht weiter: „Letzte Generation“ ruft zu auf. Etliche Aktionen in Berlin : Aktivistinnen und Aktivisten sind sicher, den Klima-Protest durchzuhalten.

: Aktivistinnen und Aktivisten sind sicher, den durchzuhalten. Dieser News-Ticker zu den Protesten der Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin – Unter dem Motto „Berlin April 2023“ will die „Letzte Generation“ die Hauptstadt zum Stillstand bringen. Seit Freitag (19. April) läuft das Vorhaben. Nach Protestmärschen am Wochenende ging es am Montag (24. April) richtig los, der Dienstag (25. April) war etwas ruhiger. Die Bilanz von Montag: Über 30 Straßenblockaden, 87 Aktivisten und Aktivistinnen in Gewahrsam.

Am Mittwoch (26. April) startet um 11.30 Uhr die nächste Großaktion der Gruppierung, die angesichts des Klimawandels mehr Klimaschutz fordert. Die „Letzte Generation“ ruft zum Protestmarsch auf und wird an der St. Thomas Kirche in Berlin starten. Auch in den Tagen darauf wollen die Aktivistinnen und Aktivisten täglich marschieren. Der Plan der „Letzten Generation“ im Überblick.

Zahlreiche Aktionen in Berlin: „Letzte Generation“ will Klima-Protest die ganze Woche durchhalten

Die Gruppe ist sich sicher, dieses Mammutprogramm durchzuhalten. „Anders als früher haben wir mittlerweile Strukturen, um auch schnell hunderte Menschen in den Protest zu bringen“, schreibt sie auf ihrer Website, „mit Mobi und Trainings und proaktiver Selbstorganisation – auf diese Weise halten wir durch, lange.“

„Und: Wir werden Erfolg haben. Wir sind viele. Wir halten zusammen“, fügt die „Letzte Generation“ an. Am Montagnachmittag verkündete eine Sprecherin, die Aktion sei die bislang größte in der Geschichte der Bewegung gewesen. Es gab etwa dreimal so viele Proteste, wie noch bei der Offensive im Herbst.

„Letzte Generation“ berichtet von viel Zuspruch beim Klimastreik: „Kinder winken beim Vorbeilaufen“

Außerdem berichtete die Gruppierung von viel Zuspruch auf den Straßen. Passantinnen und Passanten sollen sich für den „mutigen Protest“ bedankt haben. „Kinder winken beim Vorbeilaufen, Radfahrerinnen und Radfahrer applaudieren und Passanten und Passantinnen schenken uns Schokolade“, sagt Sprecherin Aimée van Baalen.

Trotzdem wurde auch Kritik an der Protestform laut. Fridays for Future kritisierte die „Letzte Generation“ erst vor kurzem. Anscheinend bewegt sich aber etwas, einige Ortsverbände von Fridays for Future solidarisierten sich jetzt in einem offenen Brief mit den Protesten in Berlin.

Rubriklistenbild: © Hannes P Albert/picture alliance/dpa