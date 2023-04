Klimaaktivisten nicht für Tod von Radfahrerin in Berlin verantwortlich

Keine Strafverfahren

+ © Imago/Stefan Boness/Ipon Mahnwache für die Radfahrerin, die am 31. Oktober 2022 nach einem Unfall verstarb. © Imago/Stefan Boness/Ipon

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat entschieden: Die beiden Klimaschützer aus Berlin sich nicht strafrechtlich verantwortlich für den Tod einer Radfahrerin.

Berlin – Am 31. Oktober 2022 starb eine Radfahrerin in Berlin. Sie geriet in einen Unfall und der Rettungsdienst kam nicht rechtzeitig. Der Verdacht: Eine Blockade der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ verhinderte den Einsatz.

Klimaaktivisten nach Unfall in Berlin am Pranger: Sind sie schuld am Tod einer Radfahrerin?

Heftige Vorwürfe gegen die Protestierenden. Haben sie tatsächlich ein Menschenleben auf dem Gewissen? Manche Kritiker sprachen schon von Terror im Namen des Klimas.

Aber war die Blockade tatsächlich der Grund für die Verspätung des Einsatzfahrzeugs? Die Feuerwehr verneinte das erst, stellte später aber doch einen Einfluss fest. Trotzdem sind die Aktivisten nicht schuld an der Tragödie.

Keine Anklage wegen Tötungsdelikt: Staatsanwaltschaft Berlin macht Klimaaktivistin nicht verantwortlich

Das teilt die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag (13. April) mit. Die beiden Klimaschützer seien „nicht fahrlässig für den Tod der Frau verantwortlich“. Es wird keine Anklage wegen eines Tötungs- oder Körperverletzungsdeslikts erhoben.

Die Protestierenden müssen sich stattdessen wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Schuld für den Tod der Radfahrerin will ihnen die Staatsanwaltschaft nicht vorwerfen.

Haftstrafen für Protestierende der „Letzten Generation“: Heilbronner-Gericht fällt hartes Urteil

Anfang März hatte das Amtsgericht Heilbronn zwei Aktivisten der „Letzten Generation“ wegen einer Straßenblockade zu Haftstrafen von zwei beziehungsweise drei Monaten verurteilt. Haftstrafen sind eigentlich „unwahrscheinlich“. Üblicherweise werden Geldstrafen von 20 bis 30 Tagessätzen fällig, ordnete eine Anwältin ein.