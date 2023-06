Klima-Kleber von Ermittlern abgehört: Sprecherin Carla Hinrichs findet Aktion „verstörend“

„Letzte Generation“ im Fokus

+ © Paul Zinken/dpa Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“, sitzt bei einer Aktion mit einer festgeklebten Hand in Berlin (Archivfoto vom 16. Mai 2023) auf dem Asphalt. © Paul Zinken/dpa

Klima-Kleber und Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgen seit Monaten für Aufsehen. Die Abhöraktion bayerischer Ermittler empfindet die Sprecherin als „verstörend“.

München – Seit Monaten hält die „Letzte Generation“ die Öffentlichkeit in Atem, immer wieder sorgen Aktionen der Aktivisten für Aufsehen. Nach den Schlagzeilen vom Samstag (24. Juni 2023) und der Abhöraktion bayerischer Ermittler äußert sich nun die Sprecherin der Bewegung, Carla Hinrichs.

Sprecherin der „Letzten Generation“ nennt Abhöraktion „verstörend“

Dass etwa auch private Telefongespräche mitgehört und protokolliert worden seien, sei „verstörend“, so Hinrichs am Samstag. Die Grünen kritisierten währenddessen, dass offenbar auch Gespräche mit Journalisten mitgehört wurden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft nannte die Überwachung dagegen „rechtlich einwandfrei“. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Hinrichs in einer TV-Reportage darüber geäußert, wie belastend die Protestaktionen seien.

Die Süddeutsche Zeitung hatte am Samstag berichtet, bayerische Ermittlungsbehörden hätten monatelang Telefongespräche von Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ abgehört. Sie hätten auch Genehmigungen eingeholt, um die Standortdaten von Handys zu ermitteln, Mailboxen von Aktivisten abzuhören und deren E-Mails „in Echtzeit“ mitzulesen. Betroffen war demnach auch ein Festnetzanschluss mit Berliner Vorwahl, den die „Letzte Generation“ als ihr offizielles Pressetelefon ausgibt. Hintergrund ist der Verdacht zur Bildung einer kriminellen Vereinigung.

„Letzte Generation“-Aktivistin findet getroffene Maßnahmen „absurd und erschreckend“

Die möglicherweise gleichfalls betroffene Aktivistin Imke Bludszuweit nannte es „absurd und erschreckend, welche Geschütze hier aufgefahren werden, um friedlichen Protest zu unterdrücken“. Die „Letzte Generation“, die wegen ihrer Blockadeaktionen in den vergangenen Monaten zunehmend in die Kritik geraten war, erklärte in einer Mitteilung weiter, ob die Überwachung noch anhalte, sei unklar. Ungeachtet des Vorgehens gegen die Bewegung werde die Gruppe „ihren Protest auch in der nächsten Woche in ganz Deutschland auf die Straße tragen“.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Abhöraktion der bayrischen Generalstaatsanwaltschaft „völlig unangemessen“. Der Vorfall zeige, „dass es falsch ist, dass Staatsanwälte politisch weisungsgebunden sind“, erklärte Bartsch via Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie würden in „einem unanständigen Wahlkampf missbraucht“.

„Wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf“: Abhöraktion bei „Letzte Generation“ sorgt für Kritik

„Das gesamte Vorgehen wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci dem Tagesspiegel am Sonntag. „Die Sorgen vor einer Radikalisierung des Klimaprotests sind ernst zu nehmen.“ Der Straftatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung dürfe „aber keine Einladung zu Vorgehensweisen sein, die die Beschuldigten erst in die Radikalität treiben“.

Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgen immer wieder für Aufsehen

Die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich regelmäßig auf Straßen fest und blockieren so den Verkehr oder sie beschmieren Kunstwerke, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wurden der Gruppe Anfang Juni 580 Straftaten seit Anfang 2022 zugeordnet. Dabei sei es vor allem um Nötigungen und Sachbeschädigungen gegangen.

Sprecherin Carla Hinrichs selbst klebte sich kurz nach einem Urteil erneut auf der Straße fest. Erst vor kurzem hatten Aktivisten Schlagzeilen mit einer Farbaktion auf Sylt gemacht, im Winter hatten die Klima-Kleber es sogar auf den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor abgesehen.