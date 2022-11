Klima-Gruppe Tyre Extinguishers zerstört SUV-Reifen

Aufruf zu Straftaten

+ © IMAGO / Sven Simon Klima-Gruppe zerstört SUV-Reifen. (Symbolfoto) © IMAGO / Sven Simon

Eine Gruppe von Klima-Aktivisten zerstört Autoreifen und gibt Tipps zu Straftaten. Auch in Deutschland werden immer mehr Fälle bekannt. Lesen Sie hier, was dahintersteckt:

„Wir verteidigen uns selbst gegen den Klimawandel, Luftverschmutzung und unsichere Autofahrer“, schreiben die Tyre Extinguishers (Reifenlöscher) auf ihrer Internetseite. Das Ziel der Klima-Aktivisten sind „massive und unnötige“ Autos, auch bekannt als SUVs. An diesen werden in Nacht- und Nebelaktionen die Reifen zerstört, was eine Straftat darstellt. Die Gruppe fordert ihre Mitglieder zum Begehen von Verbrechen auf und gibt sogar noch genaue Anleitungen.

HEIDELBERG24 berichtet, wie die Klima-Aktivisten von Tyre Extinguishers genau vorgehen.

In den letzten Monaten haben Klima-Aktivisten immer wieder mediale Aufmerksamkeit erlangt. Dafür kleben sie sich an Straßen und Wände oder beschmieren Kunstwerke mit Essen. Eigentlich soll mit den Aktionen auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht werden – meist ernten die Aktivisten aber nur Wut. (dh)