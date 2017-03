Kindermord in Herne: Eine Chronologie

Was ist wann passiert?

Herne - Nach tagelanger Flucht hat Marcel H. sich der Polizei gestellt. Doch was ist eigentlich zu welchem Zeitpunkt geschehen? Eine Chronologie der Morde in Herne.

Montag, 6. März: In Herne, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, wird am frühen Abend der neunjährige Jaden umgebracht. Ein 19-Jähriger aus der Nachbarschaft sei auf der Flucht, teilt die Polizei mit. Wie die Bild berichtet, soll der Tatverdächtige Marcel H. einem Bekannten Fotos vom Tatort geschickt haben. Darauf soll er blutverschmiert in die Kamera grinsen. Auch Sprachnachrichten soll H. dem Bekannten über WhatsApp geschickt haben. Dabei soll er gesagt haben: „Ich habe gerade das Nachbarskind getötet, fühle mich nicht schlecht. Meine Hand blutet ein wenig.“

Daraufhin soll der Bekannte den Chatverlauf ins Netz gestellt haben, ein anderer Nutzer soll darauf aufmerksam geworden sein und habe die Polizei informiert, so die Bild-Zeitung. Kurz darauf finden die Polizei und der Stiefvater von Jaden die Leiche des Neunjährigen im Keller von Marcel H.

Dienstag, 7. März: Der mutmaßliche Mörder, Marcel H., habe sich im Internet mit der Tat gebrüstet und auch Bilder davon online verbreitet, heißt es. Der Junge wurde nach Polizeiangaben erstochen.

Mittwoch, 8. März: Bei der Fahndung durchsuchen Polizisten eine Schule im 25 Kilometer von Herne entfernten Wetter. Ein Passant will den Flüchtigen dort gesehen haben, doch der bleibt verschwunden.

Donnerstag, 9. März: Mittlerweile gibt es rund 1400 Hinweise aus der Bevölkerung, doch zunächst noch immer keine heiße Spur. Die Ermittler durchsuchen unter anderem ein Krankenhaus in Mönchengladbach. - Am Abend meldet die Polizei: Der mutmaßliche Kindermörder ist gefasst. Er habe sich in einem Imbiss in Herne selbst gestellt. - In einer brennenden Wohnung wird ein weiterer Toter entdeckt. Marcel H. selbst hatte den Hinweis darauf gegeben.

Freitag, 10. März: Der mutmaßliche Kindermörder wird von der Polizei vernommen. Welchen Zusammenhang es zwischen beiden Fällen gibt, bleibt zunächst ungeklärt.

Am Freitagnachmittag will die Polizei weitere Informationen zum Motiv sowie zum Tathergang bekannt geben. Marcel H. hat inzwischen eine Aussage bei der Polizei aufgegeben. Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden und informieren Sie in einer Übersicht über die aktuelle Faktenlage in Herne.

