Spaziergang am Wasser endet in Drama: Frau mit Hund von Flut überrascht

Vom Wasser eingeschlossen

+ © Nonstopnews/ Sceenshot Google Maps (Fotomontage) Ein Spaziergang am Wasser in Sehestedt bei Eckernförde nahm für eine Frau und ihren Hund nahm von der Flut überrascht wurden. © Nonstopnews/ Sceenshot Google Maps (Fotomontage)

Für eine 73-Jährige und ihren Hund endete ein Spaziergang am Strand in Sehestedt bei Eckernförde in einem Drama. Zu spät bemerkte die Frau, wie schnell das Wasser durch den starken Wind stieg.

Eckernförde / Sehestedt - Ein Advents-Spaziergang endete für eine 73-Jährige und ihren Hund am Sonntag, 9. Dezember, dramatisch. Wie nordbuzz.de* berichtet, war die Frau aus der Gemeinde Jade mit ihrem Auto zum Strandbad Sehestedt gefahren, um dort mit ihrem Hund eine Runde zu gehen. Dabei wurde das Gespann vom schnell steigenden Wasser überrascht und das Drama nahm seinen Lauf.

Kiel: Spaziergang in Sehestedt bei Eckernförde endet in Drama - Frau mit Hund von Flut überrascht

+ Der vom Wasser eingeschlossene PKW der Seniorin © Nonstopnews Die Frau war mit ihrem Auto an den Fuß des Deiches gefahren und es dort auf einem Campingplatz im Deichvorland abgestellt. Offenbar hatte die Seniorin unterschätzt, wie schnell der starke Wind aus Nord-West das Wasser steigen ließ. Als die Frau mit ihrem Hund zu ihrem Auto zurückkehrte, war das Wasser aus dem Jadebusen bereits über die Ufer getreten und eine Rückfahrt vom Campingplatz unmöglich gemacht.

Kiel:Frau mit Hund von Flut überrascht - Passanten bemerken Lichtsignale und Hupen

+ Feuerwehr, Polizei Retungsdienst und DLRG wurden alarmiert © Nonstopnews Glücklicherweise bemerkten Passanten die missliche Lage der 73-Jährigen, weil diese durch Lichtzeichen und Hupen auf sich aufmerksam machte. Gegen 14 Uhr wurde die Großleitstelle in Oldenburg informiert, die die Feuerwehren Schweiburg und Reitland sowie Polizei und einen Rettungswagen entsandte. Auch die DLRG Butjadingen macht sich auf den Weg.

Sehestedt bei Eckernförde bei Kiel: Rettungsschwimmer im Einsatz

+ Mit einem Schlauchboot machten sich Rettungsschwimmer zur Rettung auf © Nonstopnews Vor Ort wappneten sich drei Rettungsschwimmer mit Neoprenanzügen gegen Kälte und Nässen und ließen ein Schlauchboot zu Wasser, das sie zu dem Auto der Frau zogen. Auf diesem Weg retteten sie die 73-Jährige und ihren Hund aus dem vom Wasser eingeschlossenen PKW. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden bereits eine ganze Weile in Wasser und Kälte ausgeharrt.

Kiel: Frau muss nach Flut ins Krankenhaus gebracht

+ Der Hund der Frau wurde Familienangehörigen übergeben © Nonstopnews Am sicheren Ufer angelangt, wurde die Seniorin vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Hund wurde an Familienangehörige übergeben. Das Auto der 73-Jährigen konnte erst bei Ebbe geborgen werden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

