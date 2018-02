Keine gute Idee! Raser drängelt hinter Zivilpolizisten

Kamera nimmt alles auf

In Hessen hat ein Raser auf der Autobahn ausgerechnet hinter einem Zivilwagen der Polizei gedrängelt. Dass im Wagen vor ihm, eine Kamera installiert war, ahnte er nicht.

Bad Camberg - Der Fahrer fuhr mit seinem Wagen am Samstagnachmittag auf der A3 zwischen Bad Camberg und Idstein dicht auf und betätigte auch die Lichthupe, wie die Polizei in Wiesbaden am Montag mitteilte. Er ahnte nicht, dass eine Kamera im Polizeiwagen seine Fahrweise aufnahm.

Die Polizisten, die zur Geschwindigkeits- und Abstandsmessung auf der Autobahn unterwegs waren, stoppten den Drängler an der nächsten Ausfahrt. Die Auswertung der Aufnahmen ergab, dass der Mann mit seinem Wagen statt des bei seiner Geschwindigkeit erforderlichen Abstands von 65 Metern auf knapp sieben Meter aufgefahren war. Ihm drohen laut Polizei nun ein Bußgeld von mehr als 300 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

AFP