16.000 Euro Schaden

Katze verursacht spektakulären Autounfall. Bei dem Crash ist ein Sachschaden von 16.000 Euro entstanden (Symbolfoto).

Ein besonders großes Herz für eine Katze hatte ein Autofahrer in Rheinpfalz. Der Stubentiger wollte, laut Polizei, um 2 Uhr am Sonntag die Straße überqueren. Doch dann passierte der Crash.

Bobenheim-Roxheim - Ein Autofahrer wollte ein Herz für Tiere zeigen und verursachte eine Karambolage, die mit einem Überschlag, drei beschädigten Autos und etwa 16.000 Euro Sachschaden endete. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 51 Jahre alte Mann in der Nacht zum Sonntag, in Bobenheim-Roxheim bei Worms in Rheinland-Pfalz einer Katze auszuweichen, die die Straße überquerte.

Katze kommt mit einem Schrecken davon

Dabei krachte er allerdings in zwei parkende Autos und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, das auf dem Dach liegen blieb. Der Katzenfreund konnte sich mit leichten Schürfwunden selbst befreien. Die Katze sei mit dem Schrecken davon gekommen, teilte die Polizei mit.

