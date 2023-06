Wirbelsturm „Biparjoy“ rast auf Indien zu: Riesige Wellen schlagen an der Küste ein

Erste Tote

Ein starker Wirbelsturm nähert sich Indien und Pakistan. Am Donnerstagabend (Ortszeit) soll der Zyklon dort eintreffen. Bereits 100.000 Menschen wurden evakuiert.

München – In Indien und Pakistan wird ein Zyklon erwartet. Und auch auf Italien kommt ein Mittelmeer-Wirbelsturm zu. Der Wirbelsturm „Biparjoy“ sorgte bereits vor seinem Eintreffen in Indien und Pakistan, das am Donnerstagabend (Ortszeit) erwartet wird, für Aufregung. 100.000 Menschen, vor allem in Küstengebieten lebend, wurden in Sicherheit gebracht. Und auch Opfer sind bereits zu beklagen.

Zyklon in Indien und Pakistan: Windgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h erwartet

Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h werden erwartet, teilte der indische Wetterdienst am Donnerstag mit. Gewarnt wird vor hohen Wellen und Überschwemmungen an den Küsten, zudem werden starke Regenfälle erwartet.

Betroffen ist die Grenzregion zwischen Indien und Pakistan. Zwischen der indischen Stadt Mandvi und der pakistanischen Metropole Karachi soll der Zyklon wüten.

Tote bereits vor Zyklon: Kinder ertrinken in Wellen, 100.000 evakuiert

Bereits jetzt gibt es Opfer zu beklagen. Drei Kinder ertranken in den hohen Wellen, die bereits vor Eintreffen des Sturms, an der Küste von Gujarat einschlugen, berichtet arabiaweather.com. Um weitere Opfer zu verhindern, wurden mehr als 100.000 Menschen, vor allem Küstenbewohner, evakuiert. Diese wurden in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht, berichteten örtlichen Medien unter Berufung auf Behörden.

+ Bereits vor dem Eintreffen des Sturms schlugen hohe Wellen an der Küste von Karachi, in Pakistan, ein. © Imago/Ahmad Kamal

150.000 Fischer und ihre Familien am Hafen Ibrahim Haidri bei Karachi jedoch wollten ihre Heimat vorerst nicht verlassen, erklärte der Chef des Pakistan Fisherfolk Forum, Mehran Ali Shah, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wirbelsturm in Indien und Pakistan: „Sind bereit, mit jeder Notsituation umzugehen.“

Bereits dutzende Züge fielen in der betroffenen Region in Indien aus, teilte die Bahn der Deutschen Presse-Agentur mit. Mehrere Schiffe von der indischen Marine sind bereits im Einsatz. Und Fischer wurden dazu aufgefordert, nicht zu See zu fahren. „Falls erforderlich, stehen uns Rettungstaucher und Rettungsschwimmer zur Verfügung. Wir sind bereit, mit jeder Notsituation umzugehen“, erklärte Dev Parash, der Teamleiter des Katastrophenschutzes, gegenüber dem Nachrichtenportal ANI.

Was sind Zyklone? Zyklon ist eine von mehreren Bezeichnungen für tropische Wirbelstürme. Dieser Begriff wird im Indischen Ozean, sowie in der Südsee verwendet. Zyklone entstehen aus tropischen Wellenstörungen. Diese verlagern sich dann meist mit der tropischen östlichen Höhenströmung in westsüdwestliche Richtung. (Quelle: Deutscher Wetterdienst)

Klimawandel verstärkt die Intensität von Wirbelstürmen

Zyklone, also tropische Wirbelstürme, werden durch den Klimawandel immer mehr zum Problem, erklärte Roxy Matthew Cole, ein Klimaforscher gegenüber arabiaweather.com. Innerhalb des letzten Jahres wurden auch der Südosten Afrikas, sowie die USA von Wirbelstürmen getroffen. Sie ziehen ihre Energie aus dem warmen Wasser. Die Wassertemperatur ist in den letzten 40 Jahren zwischen 1,2 und 1,4 Grad angestiegen, verdeutlicht er. Dies spiegelt sich in der Intensität der Wirbelstürme wider. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)

Rubriklistenbild: © Imago/Ahmad Kamal