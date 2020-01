Kasseler wieder da: Er ist bei Verwandten aufgetaucht

Er wurde mehrere Tage vermisst

Hans-Jürgen R. aus Kassel war seit Montagabend (06.01.2020) vermisst. Nun ist er weit entfernt von Kassel aufgetaucht.

Hans-Jürgen R. aus Kassel wurde seit Montagabend (06.01.2020) vermisst.

aus Kassel wurde seit Montagabend (06.01.2020) vermisst. Der 65-Jährige kehrte nicht in das Seniorenheim in der Kasseler Südstadt zurück.

in der Kasseler Südstadt zurück. Nun ist er bei Verwandten in Italien aufgetaucht.

Update, 13.01.2020, 15.57 Uhr: Hans-Jürgen R. aus Kassel wird nicht mehr vermisst. Der 65-Jährige war bei Verwandten in Italien aufgetaucht. Das teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Der Vermisste war vergangene Woche aus einem Seniorenheim in Kassel verschwunden.

Erstmeldung, 08.01.2020, 16.46 Uhr: Der 65-jährige Hans-Jürgen R. aus Kassel wird vermisst. Der Mann kehrte am Montagabend (06.01.2020) nicht wie sonst für ihn üblich in das Seniorenwohnheim in der Kasseler Südstadt zurück, in dem er derzeit lebt, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Der Vermisste ist auf die Einnahme wichtiger Medikamente angewiesen

Der 65-Jährige sei zwar gut zu Fuß und könne sich grundsätzlich noch orientieren - er sei aber auf die Einnahme wichtiger Medikamente angewiesen. Wegen der mittlerweile verstrichenen Zeit bestehe nun Grund zur Sorge.

Die bisherige Suche und alle Ermittlungen zum möglichen Aufenthaltsort von Hans-Jürgen R. in seinem gewohnten Umfeld, auch an seiner letzten Wohnanschrift im Wohngebiet zwischen Landgraf-Karl-Straße und Druseltalstraße (Bad Wilhelmshöhe), verliefen ohne Erfolg.

Der Vermisste Hans-Jürgen R. aus Kassel hat kurze graue Haare

Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten um Hinweise.

Hans-Jürgen R. ist 1,72 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Welche Bekleidung er derzeit trägt, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Hans-Jürgen R. seit Montagabend (06.01.2020) gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich unter Tel. 05 61/91 00.

Von Jan Wendt und Ulrike Pflüger-Scherb

