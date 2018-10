Die Polizei stoppt einen Lkw - ein Blick in die Augen des Fahrers macht die Beamten fassungslos

Unfassbar leichtsinnig

Die Polizei stoppt einen Brummi - ein Blick in die Augen des Truckers macht die Beamten fassungslos

Kassel - Die Polizei Kassel hat bei einer groß angelegten Lkw-Kontrolle mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Beim Blick in die Augen eines Mannes waren die Beamten fassungslos. Darüber berichtet extratipp.com*.

Polizei Kassel macht groß angelegte Lkw-Kontrolle

Die Polizei Kassel hat Jagd auf Brummifahrer gemacht. Bei einer groß angelegten Kontrolle, die über sieben Stunden dauerte, fischten die Beamten immer wieder Lkw aus dem Verkehr. Im Vordergrund, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei Kassel, lagen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, ordentlich gesicherte Ladung sowie Durchfahrtsverbote. Insgesamt wurden 13 Lkw-Fahrer und deren Trucks überprüft. Dabei wurden einige gravierende Mängel festgestellt, die die Verkehrssicherheit der Laster betrafen.

Lkw und Fahrer nahe Kassel im Visier: Ein Trucker schießt den Vogel ab

Zwei Trucker in Kassel waren besonders negativ aufgefallen: Ein Tscheche hatte die vorgeschriebene Ruhezeit von neun Stunden nicht eingehalten und sich bereits nach dreieinhalb Stunden wieder auf seinen Bock gesetzt. Dafür muss der Mann ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro berappen. Den Vogel jedoch, so die Polizei, schoss ein Fahrer aus Litauen ab. Die Beamten zogen ihn und seinen Lkw zur Kontrolle raus. Ein Blick in die Augen des Mannes machte die Beamte fassungslos: Der Trucker war völlig übermüdet und saß schon seit unfassbaren 20 Stunden am Stück hinter dem Lenkrad! Erlaubt sind maximal zehn Stunden. Das wird teuer für den Litauer: Das Bußgeld, das gegen ihn verhängt wurde, beträgt 1900 Euro.

Polizei Kassel: Hohe Strafe für erwischten Lkw-Fahrer

Die Kontrolle fand an der Bundesstraße 7 an der Abfahrt Kaufungen-Papierfabrik statt. Das Wohngebiet wird nur durch eine Autobahn von Kassel getrennt.

