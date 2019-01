Minderjähriges Mädchen nachts unterwegs - plötzlich schleicht sich ein Irrer an

Wer tut so etwas?

Er betatscht, dann zugeschlagen: Ein 32-Jähriger hat in Kassel zwei Frauen belästigt. Auch bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Kassel - Eine Minderjährige ist nachts in Kassel unterwegs - doch plötzlich schleicht sich ein Irrer an das Mädchen heran. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Samstagabend (12. Januar) in Kassel. Zwei junge Frauen, eine davon minderjährig, waren in der Südstadt unterwegs. Gegen 23.45 Uhr passierte es: Ein Irrer schlich sich an die 17-Jährige heran. Wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schreibt, fasste er das Mädchen unsittlich an.

Daraufhin stellte ihn die 29 Jahre alte Freundin zur Rede. Brutal: Der Mann schlug ihr daraufhin ohne Vorwarnung ins Gesicht! Als die Minderjährige dazwischen gehen wollte, wurde auch sie geschlagen. Bevor der Mann flüchtete, warf er noch eine Flasche nach den beiden Frauen und verletzte die Ältere an der Hand.

Polizei Kassel: Flüchtling greift Beamte bei Festnahme an

Die jungen Frauen verständigten die Polizei Kassel, die mit Streifenwagen nach dem Schläger fahndete. Mit Erfolg: Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt trafen die Beamten auf den 32-Jährigen. Der widersetzte sich der Festnahme und griff die Ordnungshüter an.

Die Polizei Kassel brachte den Flüchtling auf das Revier, wo er eingesperrt wurde. Gegen den Irren wird nun wegen Belästigung, gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Gerade staunen die Leser darüber: VW Golf GTI Besitzer kommt zum Auto - Schock bei Blick auf Wagen, wie extratipp.com* berichtet.

