Ein Mann will nur kurz ein Foto machen - und löst damit ein Verkehrschaos aus

Ein Mann will nur kurz ein Foto knipsen - und löst mit einer Dummheit ein großes Verkehrschaos aus.

Kassel - Was für eine Dummheit! Ein Mann wollte nur eben ein Foto machen - und hat damit in der Nähe von Kassel ein Mega-Verkehrschaos ausgelöst. Darüber berichtet extratipp.com*.

Unbekannter sorgt in der Nähe von Kassel für Mega-Verkehrschaos

Der Unbekannte stand am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf den Gleisen der Bahnstrecke zwischen Witzenhausen (etwa 30 Kilometer östlich von Kassel) und Gertenbach. Dort machte der Mann Fotos. Noch ist unklar, ob er den herannahenden Zug einer regionalen Verkehrsgesellschaft knipsen wollte oder die Natur. Ein Lokführer sah den Irren, der im letzten Augenblick von den Gleisen sprang, gerade noch rechtzeitig und und leitete eine Notbremsung ein. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Kassel: Polizei setzt bei Suche nach irrem Fotografen Hubschrauber ein

Das Verkehrschaos, das der unbekannte Fotograf in der Nähe von Kassel (Lesen Sie auch: Geschäftsmann mit Geldtasche sieht 5er-BMW - doch es ist bereits zu spät) auslöste, was immens. Gleich elf Züge hatten zum Teil erhebliche Verspätungen. Die Polizei jagte den Irren mit einer Streife, sogar ein Hubschrauber stieg in die Luft. Bislang ohne Erfolg. Sollte der Mann gefasst werden, droht ihm zivilrechtlich eine deftige Strafe. Die Verspätungen und der Einsatz des Hubschraubers könnten ihm in Rechnung gestellt werden.

Polizei Kassel warnt Nachahmer: Das ist lebensgefährlich!

Die Bundespolizei Kassel warnt in ihrer Pressemeldung: Sich auf die Gleise zu stellen, ist lebensgefährlich. Eingeleitete Notbremsungen stellen auch für die Insassen des betroffenen Zuges eine Gefahr dar. Die Reisenden würden von dem Manöver meist überrascht und könnten sich durch Stürze oder umherfliegende Gegenstände verletzen. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise unter Telefon (0561) 81 61 60. Die Leser interessieren sich derzeit auch für folgende Meldung: 12-Jähriger ändert WhatsApp-Statusbild - sofort Polizeieinsatz, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

