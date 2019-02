Weibliche Leiche in Fulda gefunden - Kriminalpolizei steht vor großem Rätsel

Wer ist die Tote?

Im hessischen Kassel wurde in der Fulda eine weibliche Leiche entdeckt. Noch ist völlig unklar, wer die tote Frau ist. die Polizei ermittelt.

Kassel - In der Fulda bei Kassel hat ein Wassersportler eine weibliche Leiche gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität der Toten zu klären. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Wassersportler entdeckt Frauenleiche in Fulda bei Kassel

Vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr war ein Mann auf der Fulda unterwegs. Bei den frühlingshaften Temperaturen widmete er sich seinem Wassersport - im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke machte er jedoch einen schrecklichen Fund: Im Wasser entdeckte er eine leblose Person. Sofort alarmierte der Mann die Polizei und Rettungskräfte. Die Feuerwehrleute und Beamte der Wasserschutzpolizei konnten die Frau zwischen dem Stadtteil Wolfsanger und dem auf der anderen Uferseite liegenden niedersächsischen Spiekershausen nur nochtot aus dem Wasser bergen.

Kriminalpolizei Kassel: Obduktion soll Todesursache der unbekannten Frauenleiche klären

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen, hat derzeit jedoch noch viele offene Fragen: Um wen handelt es sich bei der Frauenleiche und wieso musste sie sterben? Identität und Todesursache seien bislang noch völlig unklar, so die Polizei am Montagnachmittag. Eine Obduktion der Leiche soll am Dienstag Aufschluss über die Todesursache geben. Um die Identität der toten Frau zu ermitteln, bitten die Beamten der Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. So wurde die Verstorbene in der Fulda geborgen:

Die tote Frau habe außerdem ein auffälliges hellgrünes Keramikmesser, ein pink- und lilafarbenes Feuerzeug sowie ein braunes Schlüsseletui mit vier Schlüsseln bei sich gehabt. Wer Hinweise zu der Frauenleiche geben kann, kann sich unter der 0561 - 9100 bei den Ermittlern des K11 in Kassel melden.

Natascha Berger

