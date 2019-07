Demos in Kassel: Innenstadt ist abgeriegelt - Hunderte demonstrieren gegen Rechts 

News-Ticker

Protest gegen den Aufmarsch der Partei „Die Rechte“ in Kassel: Die Gegendemos laufen bereits, die Neonazis sind noch nicht angekommen. Wir berichten im News-Ticker.

Mehrere Demonstrationen in Kassel sind gestartet

Die Rechte-Demo „Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbfantasien“ findet in der Unterneustadt statt - Mittlerweile ist Organisator Christian Worch vor Ort

Wichtige Fragen und Antworten sowie News-Ticker

+++ 12.16 Uhr +++

Ein Teilnehmer der Rechten am Unterneustädter Kirchplatz trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Solidarität mit Ursula Haverbeck“. Ursula Meta Hedwig Haverbeck-Wetzel, die 1928 im hessischen Winterscheid geboren wurde, ist eine deutsche nationalsozialistische Aktivistin und seit Mai 2018 inhaftierte, mehrmals verurteilte Holocaustleugnerin.

+++ 12.14 Uhr +++

"Kassel ist eine bunte, weltoffene Stadt. Wir sind hier um zu zeigen: Nein, hier ist kein Platz für menschenverachtende Propaganda", sagte Stadtdekanin Barbara Heinrich, die die Kundgebung am Kulturbahnhof beendete.

+++ 12.11 Uhr +++

Organisator Christian Worch von der Partei Die Rechte gibt gerade Interviews vor dem ehemaligen Untersuchungsgefängnis Elwe in der Unterneustadt. Dort versammeln sich die Neonazis gerade zu ihrem Aufmarsch - allerdings sind noch nicht so viele vor Ort, die Polizei rechnet mit rund 100 Teilnehmern des Aufmarsches.

Die Straße ist voll. Viele haben sich dem 2. Demozug angeschlossen. Inzwischen 7.000 bis 8.000 auf dem Weg in die Unterneustadt #ks2007 #ks20juli pic.twitter.com/U8Q4II6UAC — BgR - Bündnis gegen Rechts Kassel (@BgRKassel) July 20, 2019

Bei der Zahl der Gegendemonstranten gibt es widersprüchliche Angaben: Die Polizei spricht von etwa 1000, das Bündnis gegen Rechts vermutet 7000 bis 8000 Teilenehmer, die jetzt alle Richtung Unterneustadt strömen. Der "Platz der Deutschen Einheit" ist ebenfalls schon gut gefüllt - dort findet eine Kundgebung des Bündnisses statt.

+++ 12.02 Uhr +++

Ein Polizeisprecher sagt gerade vor Journalisten, dass sich die meisten Neonazis aktuell noch auf der Anreise befinden. Derzeit wird mit etwa 100 Teilnehmern der rechten Demo gerechnet. #ks2007 #ks20juli — Hanning Voigts (@hanvoi) July 20, 2019

Die Polizei hat auf dem Unterneustädter Kirchplatz eine „Mobile Pressestelle“ eingerichtet. Dort fand eben die Lagebesprechung für die etwa 30 Journalisten statt, die sich jetzt schon im abgesperrten Berech befinden. Die Polizei gibt an, dass rund 1000 Gegendemonstranten da sind und rechnet weiterhin mit etwa 100 Neonazis. Aktuell sind neben Organisator Christian Worch allerdings erst eine Handvoll vor Ort, die sich gerade am ehemaligen Gefängnis in der Unterneustadt versammeln.

+++ 11.56 Uhr +++

Der zweite Demonstrationszug hat sich eben vom Hauptbahnhof aufgemacht in Richtung Kreisel "Platz der Deutschen Einheit."

+++ 11.49 Uhr +++

Er sei bislang zufrieden, sagt Oberbürgermeister Christian Geselle. Nun gelte es abzuwarten: "Ich hoffe, es bleibt friedlich". Er sei froh, dass es gelungen ist, den Zug der Rechten von der Innenstadt und vom Steinweg wegzuhalten.

+++ 11.41 Uhr +++

Die politische Versammlung auf dem Rainer-Dierichs-Platz vor dem Hauptbahnfof Kassel ist beendet. Der Platz leert sich langsam. Erwartet wird, das die Menschen von dort jetzt zur Drahtbrücke strömen, um über die Fulda in die Unterneustadt zu gelangen.

+++ 11.37 Uhr +++

Christian Worch von der Partei Die Rechte ist gerade angekommen am Unterneustädter Kirchplatz. Er schätzt, dass die Veranstaltung etwas später als zwölf Uhr beginnt. Angeblich reisen zahlreiche der 100 erwarteten Teilnehmer erst später an.

+++ 11.24 Uhr +++

An der Drahtbrücke von der Steinstraße kommend werden Leute Richtung Unterneustadt durchgelassen.

+++ 11.21 Uhr +++

Die Gegendemonstration gabelt sich nun auf an der Hafenbrücke. Manche gehen auf die Fuldbrücke, viele ziehen weiter Richtung Wesertor. Angeblich sind noch 3000 Menschen am Kulturbahnhof. Der Organisator des Aufmarsches der Partei Die Rechte, Christian Worch, ist mittlerweile ebenfalls in Kassel eingetroffen.

+++ 11.15 Uhr +++

Die Kundgebung des Bündnisses gegen Rechts am Vorplatz des Haupt- und Kulturbahnhofs ist gerade gestartet. Auf dem Platz findet heute auch ein Fest der Caricatura statt, das ursprünglich nur zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes geplant war. Da aber heute auch die Neonazis ihre Parolen in der Stadt skandieren, wurde das Fest Teil des Bündnisses gegen Rechts. Auch Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle und Bürgermeisterin Ilona Friedrich sind bei der Kundgebung am Kulturbahnhof.

Kundgebung am Hauptbahnhof startet mit 1.Redebeitrag pic.twitter.com/K91gAQwUTW — BgR - Bündnis gegen Rechts Kassel (@BgRKassel) July 20, 2019

+++ 11.10 Uhr +++

Die ersten Demonstranten sind an der Altmarkt-Kreuzung angekommen und steuern gerade die Fuldabrücke Richtung Unterneustadt an - dort hat die Polizei allerdings alles abgeriegelt.

+++ 11.05 Uhr ++

Auch am Kreisel "Platz der Deutschen Einheit" formiert sich der Widerstand. Unter anderem haben die Aktivisten des Vereins Seebrücke ein Transparent aufgehängt. Und aus den Lautsprechen dröhnt "Beate Zschäpe hört U2" von der Band Antilopen Gang. Hier warten alle auf die Neonazis, die angeblich gleich mit Bussen kommen sollen.

+++ 11.01 Uhr +++

Aus einem Haus an der Kurt-Schumacher-Straße wird die Gegendemonstration mit einem Transparent begrüßt, auf dem „Hass macht so hässlich“ steht. Die Bewohner im Haus winken, die Demonstranten auf der Straße jubeln. Auch Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Kassel nehmen an der Demonstration Teil, um an den vor sieben Wochen ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu erinnern.

+++ 10.57 Uhr +++

Einige Hundert Menschen sind jetzt schon unterwegs. Sie skandieren „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda.“ #KS2007 #ks20juli pic.twitter.com/p514tVGGCm — Hanning Voigts (@hanvoi) July 20, 2019

Am Kulturbahnhof trifft man auf viele bekannte Gesichter, etwa Bischof Martin Hein oder auf Kassels ehemaligen Oberbürgermeister Bertram Hilgen. Laut Polizei nehmen mittlerweile mehr als 1000 Menschen an der Demo des Bündnisses teil. Die Demonstranten gehen gerade in Richtung Stern.

+++ 10.47 Uhr +++

Laut Polizei sind aktuell etwa 700 bis 1000 Demonstranten des Bündnis gegen Rechts in Kassel unterwegs. Um 11 Uhr startet am Hauptbahnhof der zweite Demonstrationszug des Bündnisses.

Für Samstag ist ein Ermittlungsausschuss eingerichtet, der sich um mögliche Festgenommene kümmert und ihnen einen Rechtsbeistand vermittelt. Wenn ihr Festnahmen beobachtet, meldet Euch mit Name und Gebutsdatum der festgenommenen Person bei 0152 - 1343 9941. #ks20juli #ks2007 pic.twitter.com/Xe2dySFZzB — BgR - Bündnis gegen Rechts Kassel (@BgRKassel) July 19, 2019

+++ 10.44 Uhr +++

Im oberen Bereich der Kasseler Innenstadt, der Obere Königsstraße, zwischen Rathaus und Friedrichsplatz ist alles normal, keine Aufmärsche und Plakate zu sehen. Auch die Baustelle läuft normal, die Leute gehen in die geöffneten Geschäfte - auch wenn es für einen Samstagvormittag spürbar weniger Besucher sind - aber hier gibt es derzeit keine Vorkommnisse.

+++10.36 Uhr +++

+ © Florian Hagemann Horst Haubrich aus Fritzlar demonstriert heute auch gegen die Neonazis. Er ist 84, hat den Krieg und Faschismus in Deutschland erlebt - und will, dass so etwas nicht wieder passiert. Er sagt: "Wehret den Anfängen."

Mehrere 100 Demonstranten waren eben am Hauptbahnhof in die Unterneustadt gestartet, es wurde Arschloch von den Ärzten gespielt. Eben stoppte der Protestzug: Man will noch auf weitere Demonstranten warten, die am Bahnhof von der Polizei kontrolliert werden.

Polizei hat die Kasseler Innenstadt abgeriegelt

Die Kasseler Innenstadt wurde abgeriegelt: Am Finanzamt und Hafenbrücke ist nichts los. Am Katzensprung stauen sich die Autos. Der Holländische Platz ist abgesperrt, stadteinwärts ist nur noch das Rechtsabbiegen auf die Wolfhager Straße möglich. Auch der Weinberg ist stadteinwärts dicht, der Steinweg ist komplett leer -ein seltener Anblick.

Seit heute Morgen fahren im Stadtgebiet keine Busse und Bahnen mehr. Das hat auch damit zu tun, dass die Kasseler Verkehrsgesellschaft gebeten wurde, die Oberleitungen auszuschalten, weil nicht auszuschließen ist, dass bei dem Polizeieinsatz Wasserwerfer eingesetzt werden. Wie KVG-Chef Thorsten Ebert erklärte, fällt die Frühschicht komplett aus. Die Mitarbeiter der Mittel- und Spätschicht kommen zur Arbeit, ob sie dann wieder eingesetzt werden, ist noch nicht klar. Die Fahrzeuge sind derzeit alle im Betriebshof.

Um 10 Uhr starten die ersten Demonstrationszüge in Kassel: Die Unterneustadt - wo sich laut Ankündigung der Partei Die Rechte der Aufmarsch der Neo-Nazis stattfinden soll - wurde bereits zu großen Teilen abgeriegelt, die Brücken sind gesperrt. Das sorgt derzeit für große Verkehrsprobleme.

Gegendemonstration des Bündnisses gegen Rechts startet bereits um 10 Uhr

Die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ hat zu einer Demonstration in Kassel unter dem Motto „Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbfantasien“ aufgerufen.

Die Partei „Die Rechte“ hat die Route für ihren Demonstrationszug geändert und will am Unterneustädter Kirchplatz starten. Das Bündnis gegen Rechts (BgR) hat noch am Freitagabend auf diese Ankündigung reagiert und ebenfalls die Route der Demonstrationszüge verändert. "Wir sind erleichtert, dass es den Neo-Nazis nicht möglich ist, in Sichtweite des Regierungspräsidiums zu laufen", sagt Holger Kindler, Gewerkschaftssekretär des DGB Region Nordhessen und Sprecher des Bündnisses.

Zusätzlich zu der Kundgebung um 11 Uhr sowie dem Fest der Caricatura* am Hauptbahnhof wird es von dort jeweils um 10 und um 11 Uhr Demonstrationszüge zum anderen Fuldaufer geben, teilt Kindler mit: "Wir wollen den Aufmarsch der Rechten verhindern."

Neue Route der Nazis in der Neustadt - Wir bleiben dabei, dass wir unseren Protest direkt am Ort kundtun und uns dem rechten Aufmarsch entgegenstellen wollen. Wir treffen uns daher bereits um 10 Uhr am Hbf. Weitere Demos können noch folgen. Informiert Euch hier #ks2007 #ks20juli pic.twitter.com/QyJkRP8aTC — BgR - Bündnis gegen Rechts Kassel (@BgRKassel) July 19, 2019

Folgende Demonstrationszüge wurden jetzt vom Bündnis beim Ordnungsamt der Stadt Kassel angemeldet:

Aufzug 1a: Start um 10 Uhr am Hauptbahnhof über Werner-Hilpert-Straße – Lutherstraße - Kurt-Schumacher-Straße – Weserstraße – Schützenstraße – Ysenburgstraße - Scharnhorststraße – Kreuzung Scharnhorststraße/Hafenstraße; Abschlusskundgebung an Kreuzung Scharnhorststraße/Hafenstraße.

Aufzug 1b: Start um 10 Uhr am Hauptbahnhof über Werner-Hilpert-Straße – Lutherstraße - Kurt-Schumacher-Straße – Fuldabrücke – Kreuzung Leipziger Straße/Waisenhausstraße; Abschlusskundgebung an Kreuzung Leipziger Straße/Waisenhausstraße.

Aufzug 2a: Start um 11 Uhr am Hauptbahnhof über Werner-Hilpert-Straße – Lutherstraße - Kurt-Schumacher-Straße – Weserstraße – Schützenstraße – Ysenburgstraße – Scharnhorststraße – Kreuzung Scharnhorststraße/Hafenstraße; Abschlusskundgebung an Kreuzung Scharnhorststraße/Hafenstraße.

Aufzug 2b: Start um 11 Uhr am Hauptbahnhof Werner-Hilpert-Straße – Lutherstraße - Kurt-Schumacher-Straße – Fuldabrücke – Kreuzung Leipziger Straße/Waisenhausstraße; Abschlusskundgebung an Kreuzung Leipziger Straße/Waisenhausstraße.

Zudem ist für 11 Uhr noch eine Versammlung am Platz der Deutschen Einheit geplant.

Um 10 Uhr findet in der Unterneustädter Kirche ein Friedensgebet statt.

Erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Die angekündigten Demonstrationen in Kassel haben erhebliche Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG).

Die Straßenbahnen und Busse bleiben ab dem frühen Morgen im Depot*. Wegen den Straßensperren wird der Verkehr im gesamten Stadtgebiet lahmgelegt.

Stadt Kassel hatte versucht die Demo zu verhindern

Die Stadt Kassel hatte die Demonstration verboten, das Verwaltungsgericht (VG) entschied, dass die Rechten doch demonstrieren dürfen. Dagegen hatte die Stadt wiederum Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eingelegt. Jetzt steht fest: Die Demonstration der rechtsextremen Partei Die Rechte darf am Samstag in Kassel stattfinden. Das hat der VGH am Freitagmittag entschieden.

Stadt Kassel: Andenken Walter Lübckes wird verunglimpft

Die Verfügung der Stadt Kassel, durch die die Versammlung untersagt werde, sei rechtswidrig und verletze die Antragstellerseite in ihren Rechten. Den Antrag gestellt hatte der Neonazi Christian Worch. Die Stadt hatte argumentiert, dass durch die Demonstration das Andenken an Walter Lübcke verunglimpft werde.

Der Senat habe nicht erkannt, dass aufgrund des Versammlungsthemas eine grobe und schwerwiegende Herabsetzung des ermordeten Regierungspräsidenten oder dessen Lebensleistung tatsächlich drohe. Das Versammlungsthema lasse selbst keinerlei Bezug zu Lübcke erkennen, zumal dieser nicht Teil der Presse, sondern Gegenstand deren Berichterstattung gewesen sei, heißt es in der Begründung.

VGH: Schutzbereich der freien Meinungsäußerung gilt

Auch wenn die Stadt Kassel eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung darin sehe, dass damit gerechnet werden müsse, dass von den rechten Demonstranten der Ausspruch „Lügenpresse“ skandiert werde, rechtfertige dies nicht, die Demo zu verbieten. Der VGH verweist auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Januar 2018. Danach gilt der Schutzbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung unabhängig davon, ob sich die Äußerungen als wahr oder unwahr erwiesen, ob diese begründet oder grundlos, emotional oder rational seien.

Dementsprechend erstrecke sich der Schutzbereich auch auf extrem pressekritische und übermäßig polarisierende, weitergehend sogar parolenhafte und dem Sprachjargon des nationalsozialistischen Unrechtsregimes entsprechende Meinungsäußerungen, solange die Grenze zur Strafbarkeit nicht überschritten werde.

Besondere Aufbauorganisation "Herkules" der Polizei soll für störungsfreien Ablauf sorgen

Zudem hat ein Bündnis gegen Rechts zahlreiche Gegenveranstaltungen geplant, um Neonazis keinen Raum in Kassel zu bieten. Beim Polizeipräsidium Nordhessen ist die Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Herkules“ eingerichtet worden, die sich auf den Großeinsatz vorbereitet. Sie will für den störungsfreien Verlauf sämtlicher Versammlungen sorgen.

Womit die Menschen am Samstag in Kassel rechnen müssen – Fragen und Antworten

Wo sollen die Gegendemonstrationen stattfinden?

Das Bündnis gegen Rechts, dem sich mittlerweile 122 Vereine, Organisationen, Verbände, Kirchen und viele weitere Institutionen angeschlossen haben, hat Versammlungen an mehr als 20 Orten in der Stadt angemeldet. Das heißt aber nicht automatisch, dass an allen Orten auch etwas stattfindet. „Wir werden dort sein, wo die Nazis marschieren wollten“, sagte Torsten Felstehausen (Kasseler Linke) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Am Freitagabend dann hat das Bündnis auf die Ankündigung der Partei Die Rechte reagiert und die Demonstrationszüge umgelegt.

Geplant sei auf alle Fälle, dass ab 11 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs eine Kundgebung unter dem Motto „Kassel ist eine offene und bunte Stadt“* stattfindet. Zudem sind nach Informationen unserer Zeitung Veranstaltungen an folgenden Orten geplant:

Scheidemannplatz,

Kreuzung Werner-Hilpert-Straße/Joseph-Beuys-Straße, Königsplatz, Treppenstraße Königsplatz, Treppenstraße

Florentiner Platz,

Holländische Straße (Mombach- bis Henkelstraße inklusive Halitplatz und Henner-Piffendeckel-Platz),

Am Auedamm 20 B,

Holländischer Platz bis Staatstheater,

Fuldabrücke,

Bahnhof Wilhelmshöhe.

In der Kirche St. Familia, Kölnische Straße 53, findet zwischen 10.30 bis 19 Uhr ein Gebetstag für die Opfer von Terror, Krieg, Flucht und Gewalt statt. Um 10 Uhr gibt es in der Unterneustädter Kirche ein Friedensgebet. Zudem haben die Linken und der Asta zwei Demonstrationszüge durch die Stadt angemeldet, die sich aber zum Teil mit der Route der Rechten decken.

Wie groß wird das Polizeiaufgebot in der Stadt sein?

Darüber macht die Polizei natürlich keine Angaben. Polizeisprecher Torsten Werner teilt aber mit, dass die Kasseler Polizei von Beamten aus ganz Hessen, der Bundespolizei und auch von Polizisten aus anderen Bundesländern unterstützt wird. Nach Informationen unserer Zeitung dürften rund 2000 Polizeibeamte am Samstag in Kassel im Einsatz sein.

Mit wie vielen Demonstranten wird gerechnet?

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass an der Demonstration der Partei Die Rechte durchaus 400 bis 500 Personen teilnehmen könnten. Die Initiatoren des Bündnisses gegen Rechts gehen bei ihren Veranstaltungen von einer Teilnehmerzahl „deutlich im vierstelligen Bereich“ aus.

Ist mit Gewaltausschreitungen zu rechnen?

Das ist zumindest nicht auszuschließen. Unter anderem damit hat die Stadt ja ihren Verbotsantrag begründet. Laut dem Verwaltungsgericht ist diese Annahme zu spekulativ. Neonazi Christian Worch von der Partei Die Rechte, der die Veranstaltung angemeldet hat, sagt zwar: „Wir haben kein offensives Gewaltpotenzial.“ Sehr wohl kam es aber bei Nazi-Aufmärschen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen.

Auf der Gegenseite werden auch Aktivisten der durchaus gewaltbereiten Antifa erwartet, vor allem aus dem nahen Göttingen. Laut Jenny Huschke vom DGB, die das Bündnis gegen Rechts mit ins Leben gerufen hat, geht es bei ihrer Initiative darum, sich „den Nazis geschlossen, aber gewaltfrei entgegenzustellen. Alle Unterzeichner bekennen sich auch zu diesem Teil des Aufrufs.“

Wird mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein?

Ja. Die Polizei empfiehlt deshalb allen, die die Innenstadt aufsuchen wollen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wer am Samstag in die Innenstadt will, sollte die Verkehrsbeeinträchtigungen bedenken. Auch Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sollten umplanen,die Busse und Bahnen der KVG bleiben ab dem Morgen im Depot*.

Wo kann man sich informieren?

Für Besucher der Innenstadt, Teilnehmer der Versammlungen und Geschäftsleute hat die Polizei am Freitag und Samstag ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter 0561/9102001 zu erreichen ist. Das Bürgertelefon wird am Freitag, zwischen 12 und 16 Uhr und am Samstag, zwischen 9 und 18 Uhr von Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Nordhessen besetzt sein. Aktuelle Informationen zum ÖPNV (NVV und KVG) sind über die Servicenummer 0800/9390800 zu erfahren.

Werden die Bahnhöfe besonders geschützt?

„Für die Sicherheit der Bahnreisenden, insbesondere in und aus Richtung Kassel, werden wir verstärkt präsent sein“, so die Polizeiführerin der Bundespolizei, Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte. Unterstützt wird die Bundespolizei von Kräften der Direktion Bundesbereitschaftspolizei und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Koblenz.

