Düsterer Vorfall in Gartenlaube: Polizei hat schrecklichen Verdacht

Ein Vorfall in einer Gartenlaube am Sonntag versetzt die Stadt in Angst: Hat es eine brutale Vergewaltigung gegeben?

Kassel - Am Montagnachmittag (29.10.) kam ein 39-jähriger Mann aus dem hessischen Kassel (ca. 205.000 Einwohner) zur Polizei, um eine Anzeige zu machen. Was er zu erzählen hatte, versetzt die Stadt in Angst, wie extratipp.com* berichtet.

Kassel: Wurde Frau in Gartenlaube vergewaltigt? Polizei ermittelt

Der Vorfall geschah bereits am vergangenen Sonntag (28.10.) gegen 20 Uhr am Abend auf dem Gelände eines Kleingartenvereins im Kasseler Stadtteil Waldau, wie der Mann den Beamten der Polizei in Kassel erzählte. Der 39-Jährige sei in einer Gartenlaube in der Nürnberger Straße von zwei Männern von hinten bewusstlos geschlagen worden. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Ehefrau des Mannes in der Gartenhütte - was mit ihr passiert ist, während ihr Mann bewusst los war, muss das Polizeipräsidium Nordhessen nun klären, denn:

Es besteht der dringende Verdacht, dass die zwei Unbekannten sich an der Frau vergingen. Zwar sei die von ihrem Mann getrennt lebende Frau noch nicht vernehmungsfähig, wie Polizeisprecher Matthias Mänz am Freitag sagte, aber ihre Aussagen gegenüber ihres Mannes deuten auf eine Vergewaltigung hin.

"Um den noch unklaren Sachverhalt aufklären zu können, erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 12 nun weitere Hinweise", so die Polizei Kassel in einer Mitteilung.

Kassel: Polizei sucht nach diesen zwei unbekannten Männern

Zwei Zeugen könnten den Vorfall in der Gartenlaube in der Nürnberger Straße beobachtet haben, sie könnten wichtige Hinweise geben. "Die Ermittlungen dazu sowie die Auswertung der durch die Kasseler Kriminalpolizei am Tatort durchgeführten Spurensicherung dauern an", so das Polizeipräsidium Nordhessen. Die Polizei hat eine vage Beschreibung der beiden mutmaßlichen Täter:



Zwei männliche Personen,

20 bis 25 Jahre alt,

dunkler Teint,

die Männer trugen Kapuzenshirts oder Kapuzenjacken.

Wer Hinweise zum Vorfall am Sonntag, den 28.Oktober, machen kann, soll sich unter 561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen melden.

Matthias Kernstock

