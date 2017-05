Kanada will Rauswurf von Passagieren aus überbuchten Flugzeugen verbieten

Gesetzesentwurf

+ © picture alliance / Mel Evans/AP/ Auf einem United Airlines-Flug hatte sich ein Passagier geweigert, seinen Sitzplatz in einer überbuchten Maschine aufzugeben. © picture alliance / Mel Evans/AP/

Ottawa - Kanada will den Rausschmiss von Passagieren aus überbuchten Maschinen kommerzieller Fluggesellschaften gesetzlich verbieten. In den USA hatten entsprechende Fälle Schlagzeilen gemacht.

Der kanadische Verkehrsminister Marc Garneau brachte jetzt einen entsprechenden Gesetzentwurf ein. Bei einer Pressekonferenz bezog sich Garneau am Dienstag auf Fälle, die in jüngster Zeit Schlagzeilen gemacht hatten. In den USA hatte sich im April ein Passagier geweigert, seinen ihm zuvor angewiesenen Sitzplatz in einer überbuchten Maschine von United Airlines freizugeben. Daraufhin schleiftenPolizisten den 69-Jährigen vor den Augen seiner entsetzten Mitpassagiere in Chicago gewaltsam aus dem Flugzeug. Nach Angaben seiner Anwälte wurde dem Arzt das Nasenbein gebrochen, zudem verlor er zwei Vorderzähne und erlitt eine Gehirnerschütterung.

Garneau sagte, solche Vorfälle würden "in Kanada nicht toleriert". Kanadier mit einem Flugticket könnten erwarten, dass die Fluggesellschaft "ihren Teil des Deals erfüllt". Dem Gesetzentwurf zufolge müssen Passagiere, die bei Überbuchung freiwillig auf ihren Sitz verzichten, finanziell entschädigt werden. Falls das Parlament den Entwurf verabschiedet, tritt das Gesetz 2018 in Kraft.

Sie haben sich schon immer gefragt, warum im Flugzeug bei Start und Landung das Licht ausgeht? Die Antwort finden Sie hier.

AFP