Jury verkündet Nobelpreisträger in Medizin

Wissenschafts-Auszeichnung

+ © Kay Nietfeld Eine Medaille mit dem Konterfei von Alfred Nobel ist im Nobel-Museum in Stockholm zu sehen. © Kay Nietfeld

Die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreise beginnt heute in Stockholm. Dort wird am späten Vormittag der Preisträger für Medizin verkündet. Am Dienstag und Mittwoch wollen die Jurys dann die Preisträger für Physik und Chemie bekanntgeben.

Stockholm - Der Medizinnobelpreis ging im vorigen Jahr an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Er hatte die lebenswichtige Müllentsorgung in Körperzellen entschlüsselt. Geehrt wurden in der Vergangenheit auch die Erfinder des Penizillin und der künstlichen Befruchtung sowie die Entdecker der DNA-Struktur.

Der Preis wird pro Kategorie an höchstens drei Forscher verliehen. Er ist in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 940.000 Euro) dotiert.

dpa