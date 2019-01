Junge verschickt Flaschenpost und kriegt eine Antwort, die er niemals vergessen wird

Geheimnisvolle Botschaft

Flaschenpost von Noah: Ein 5-Jähriger aus Berlin wirft im Urlaub eine Flaschenpost ins Meer. Vier Monate später erhält er eine überraschende Antwort.

Berlin - „Ich schick dir eine Flaschenpost/ wenn du sie findest wirst du seh’n/in dieser Flaschenpost, da ist meine Liebe drin”, singt das NRW-Schlager-Duo „Fantasy” in der gleichnamigen Schnulze. Der fünfjährige Noah aus Berlin wollte lediglich testen, ob seine Flaschenpost überhaupt ankommt. Das ist sie.

Die 14-jährige Roni Aharon in Israel hat sie erhalten, wie die Passauer Neue Presse berichtet. Dem TV-Sender „Aruz 12” erzählte sie nun, dass ihre Eltern den Brief in der Hafenstadt Akko entdeckten.

Flaschenpost des kleinen Noah auf Deutsch und Englisch

„Der Brief war auf Deutsch und auf Englisch“, sagte Aharon im Fernsehen. Noah habe in dem Brief geschrieben, dass er gerade mit seinen Eltern im Griechenland-Urlaub sei. „Er wollte versuchen, ob die Flasche irgendwo ankommt“, erzählt das Mädchen während der Sendung.

In dem Brief habe es auch eine E-Mail-Adresse gegeben. Aharons Eltern mailten daher eine „sehr emotionale” Antwort und der 5-Jährige sei „total begeistert” gewesen, dass seine Nachricht über das Meer angekommen sei, so Aharon. Der Griechenland-Urlaub sei bereits etwa vier Monate her.

Flaschenpost angekommen - Einladung nach Berlin

Mittlerweile hat sich zwischen den beiden Familien ein guter Kontakt entwickelt. Noahs Eltern, ein Ärzte-Paar aus Berlin, hat Aharon und seine Eltern sogar schon nach Berlin eingeladen. „Es ist ein schöner Gedanke, nach Berlin zu fliegen“, sagte die 14-Jährige dem TV-Sender. Zum Scherz fügte das Mädchen noch hinzu: „Trotzdem ist es wichtig, nicht einfach Flaschen ins Meer zu werfen.“

