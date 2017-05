Der Junge auf der Kinderschokolade: So sexy sieht er heute aus

Heute ist er 22

Jeder kennt sein Gesicht - und irgendwie auch nicht. Denn aus dem kleinen Jungen auf der Kinderschokoladen-Verpackung ist ein heißer Kerl geworden!

Seit 2005 ziert sein Gesicht die Kinderschokolade-Packung: Der kleine Junge mit dem süßen Lächeln ist wohl eines der bekanntesten Gesichter in der Welt der Naschkatzen. Doch kaum jemand weiß, wer eigentlich dahinter steckt und was aus dem süßen Jungen geworden ist.

Need to start making the most of this weather ☀️ Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 17. Mai 2016 um 3:10 Uhr

Hier die Auflösung: Bei dem Jungen handelt es sich um den mittlerweile 22-jährigen Josh Bateson. Und der Brite arbeitet heute - wie kann es anders sein - als Model.

Go check out @mademanlondon for men's luxury clothing #men #fashion Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 6. Jul 2016 um 4:02 Uhr

Aber sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch was im Köpfchen: Nebenbei hat er an der Universität von Loughborough einen Abschluss in Politik und internationale Beziehungen gemacht.

I can finally call myself a Loughborough Graduate! So happy all my hard work has paid off allowing me to graduate with a 2:1 in Politics and International Relations. Thanks to all my family and friends that have supported me along the way!! #lborograd2016 Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 13. Jul 2016 um 4:51 Uhr

Außerdem hat der Schönling eine Zwillingsschwester namens Evangeline mit der er sich offensichtlich bestens versteht. Bei ihrer Hochzeit durfte er die Braut vor den Altar führen.

Me and my twin @eveangeline_fleur Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 18. Jan 2013 um 15:32 Uhr

Auch zur Kinderschokolade scheint Josh Bateson noch eine enge Beziehung zu haben. Zum Geburtstag bekam er eine deftige Kalorienbombe in Form einer Schokoriegel-Torte geschenkt.

Time to eat the birthday cake!! Thanks for making me this @eveangeline_fleur #kinder #22 Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 31. Jan 2016 um 13:17 Uhr

Der 22-Jährige bereut es offenbar keine Sekunde sein Gesicht der Schokoladenmarke geliehen zu haben - auf Instagram finden sich zahlreiche Fotos auf denen er mit den Riegeln posiert.

These bars are getting bigger #kinder Ein Beitrag geteilt von joshbateson (@joshbateson) am 29. Mai 2016 um 3:55 Uhr

Vor ihm zierte jahrelang Günter Euringer die Verpackung der Kinderschokolade. Bateson löste ihn ab, weil die Marke Ferrero damals auf der Suche nach einem moderneren Gesicht für ihre Riegel war.

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram