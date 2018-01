Jugendlicher stirbt vermutlich an Kohlenmonoxid-Vergiftung, vier weitere Bewohner im Krankenhaus

Vermutlich defekte Gastherme

Ein 14-Jähriger ist am Sonntagabend in Mühlheim an der Ruhr vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben.

Mühlheim an der Ruhr - Angehörige hätten ihn bewusstlos im Haus gefunden, sagte eine Polizeisprecherin in der Ruhrgebietsstadt. Rettungskräfte hätten ihn ins Freie gebracht und reanimiert, aber nicht mehr retten können. Zwei Sanitäter wurden laut Feuerwehr nach dem Einsatz wegen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Gerät, das Kohlenmonoxid in der Luft misst, sei angeschlagen. Nun wird laut Polizei geprüft, ob das Gas tatsächlich zum Tod des Jugendlichen geführt hat.

Vier weitere Bewohner des Hauses seien wegen hoher Kohlenmonoxid-Werte ebenfalls in eine Klinik gebracht worden, erklärte ein Feuerwehr-Sprecher. Er geht davon aus, dass der Fall im Zusammenhang mit einer defekten Gastherme steht. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hatte zunächst darüber berichtet.

Kohlenmonoxid kann beispielsweise durch eine defekte Gasheizung, einen verstopften Schornstein, einen falsch betriebenen Kamin oder glimmende Kohle in Innenräumen entstehen. Das Gas ist geruchlos, eine bestimmte Dosis kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein.

