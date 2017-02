Jugendlicher erwacht auf dem Weg zu seiner Beerdigung

Indien

Hubballi - Ein tot geglaubter Jugendlicher ist in Indien auf dem Weg zu seiner Beerdigung plötzlich aufgewacht - Schock und Freude bei der Familie.

Eine Familie in der indischen Stadt Hubballi wollte Abschied nehmen von ihrem tot geglaubten Sohn. Der 17-Jährige war von einem streunenden Hund gebissen worden und hatte sich dabei eine Infektion zugezogen. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Er kam ins Krankenhaus, wo die Ärzte schließlich die Hoffnung aufgaben und die lebenserhaltenden Maßnahmen beendeten. Die Familie entschloss sich, den Jugendlichen nach Hause zu holen. Als er wenig später nicht mehr zu atmen schien und sich auch nicht mehr bewegte, hielten ihn die Angehörigen für tot, wie die „Times of India“ berichtet. Die Familie bereitete die Beerdigung vor und machte sich mit dem Leichnam auf den Weg zur Beisetzung. Kurz vor dem Ziel öffnete der Jugendliche plötzlich die Augen und bewegte sich. Die Familie brachte ihren Sohn schnell zurück in die Klinik - in der Hoffnung, dass er die Infektion doch noch besiegen kann.

