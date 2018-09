Mann schockiert mit pikanter Beichte: "Ich sitze stundenlang auf Damentoiletten und..."

Gruselige Leidenschaft

Ekel-Beichte im Netz: Mit seinem Geständnis, was er gerne auf öffentlichen Toiletten tut, schockt dieser Mann die User.

Oerlinghausen/Bielefeld – Die Anonymität des Internets bringt viele Menschen dazu, Dinge von sich zu erzählen, die man unter realen Bedingungen niemals zugeben würde. Dies hat wohl auch den Verfasser dieses Geständnisses dazu gebracht, sein geheimes Laster zu beichten und so mit tausenden Menschen zu teilen, wie owl24.de* berichtete.

Mann sitzt stundenlang auf Damentoiletten: Ekelhafte Beichte bei Jodel

Der unbekannte Mann aus dem westfälischen Oerlinghausen bei Bielefeld nutzte das soziale Netzwerk "Jodel", um von seiner geheimen Leidenschaft zu berichten. Er beichtet, dass er "manchmal mehrere Stunden auf öffentlichen Damentoiletten" sitzt, "nur um Geräusche zu hören und dazu zu masturbieren.."

Nach der Ekel-Beichte bei Jodel: User reagieren fassungslos

Natürlich bleibt so ein Geständnis im Netz nicht ohne Reaktionen. Natürlich überwiegen schockierte Reaktionen wie "Das ist dezent ekelhaft, ich geh nie wieder auf eine öffentliche Toilette [sic!]" und "Das ist schon echt creepy XD". Es gibt aber auch Pragmatiker, die dieses Geständnis dazu nutzen wollen, eines der letzten großen Rätsel der Männer zu lösen: "Was passiert da so? Was machen die immer zu zweit auf dem Klo? Warum brauchen die immer so lange?"

