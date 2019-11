Unwetter am Mittelmeer fordern Tote: Brücke stürzt ein - dramatische Situation in Venedig

Chaos-Situation in Italien und Frankreich

Heftige Unwetter haben erneut in Italien und auch Frankreich für Chaos gesorgt. Nach den starken Regenfällen ist eine Autobahnbrücke in Norditalien eingestürzt.

In Italien und Frankreich haben erneut starke Regenfälle für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Es gibt sogar Tote.

und haben erneut starke Regenfälle für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Es gibt sogar Tote. Eine Autobahnbrücke auf der A6 Richtung Turin ist kollabiert.

Richtung Turin ist kollabiert. Rettungskräfte sind im Norden in den Regionen Ligurien und Piemont, aber auch im Süden in Kalabrien im Dauereinsatz.

Update vom 25. November, 17.15 Uhr: Das schlechte Wetter in Italien hält Einsatzkräfte weiter in Atem. Hochwasser und Erdrutsche sind die größten Probleme. In einigen Regionen hat es in den vergangenen Tagen 330 Liter pro Quadratmeter geregnet. Die Folgen sind verheerend.

Der Einsturz der Autobahnbrücke „Madonna del Monte“ auf der A6 wurde laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa durch einen Erdrutsch verursacht. 30.000 Kubikmeter Erde und Schlamm bewegten sich demnach aus 300 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde. Die Geschwindigkeit sei verheerend gewesen, sagten Experten gegenüber Ansa. Die Schlammmassen hätten dann einen Pfeiler des Autobahnviadukts getroffen. Einsatzkräfte der italienischen Feuerwehr haben ihre Untersuchungen nach dem Einsturz des Viadukts abgeschlossen. Demnach waren keine Autos und Personen in das Unglück verwickelt.

In Ligurien wurde der Hochwasseralarm aufgehoben, in anderen Teilen Italiens blieb die Lage kritisch. Der Po, Italiens größer Fluss, führte einen gefährlich hohen Wasserstand. In Pavia (Lombardei) trat der Fluss Ticino kurz vor seiner Mündung in den Po über die Ufer, wie die Feuerwehr auf Twitter zeigte.

#Maltempo #25novembre 11:00, esondato il fiume Ticino a #Pavia, nel quartiere Borgo Basso. Evacuate dalle squadre fluviali dei #vigilidelfuoco alcune abitazioni allagate pic.twitter.com/zLBxmKW1a4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 25, 2019

Im Piemont waren nach Aussage von Regionalpräsident Alberto Cirio mindestens 130 Straßen geschlossen. Mehr als 600 Menschen seien von der Außenwelt abgeschnitten, weitere 600 mussten ihre Häuser verlassen, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Ansa. In Sauze di Cesana im Piemont wurden laut Ansa zwei Alpinisten gerettet, die in etwa 2200 Metern Höhe im Schnee gefangen waren.

Die Wetteraussichten bleiben in einigen Teilen Italiens weiter schlecht. Alarmstufe rot hat der italienische Katastrophenschutz (ital. Protezione Civile) wegen Hochwasser für die Region Emilia-Romagna und in Teilen der Lombardei ausgerufen.

#allertaROSSA, martedì #26novembre, per rischio idraulico su gran parte dell'Emilia-Romagna e parte della Lombardia.

#allertaARANCIONE su settori di Lombardia e Veneto.

#allertaGIALLA in 4 regioni.

Consulta il bollettino https://t.co/uY14C1ZHW5#protezionecivile pic.twitter.com/lqXpjTQmgM — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 25, 2019

Wetter-Chaos-Situation in Italien und Frankreich

Update vom 25. November, 9.22 Uhr: Schwere Unwetter und Überschwemmungen haben am Wochenende in Südfrankreich und Norditalien für Chaos und massive Zerstörungen gesorgt. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben, ein 77-jähriger Franzose wurde am Sonntag noch vermisst. Im italienischen Ligurien stürzte ein Auto-Viadukt nach einem Erdrutsch ein, dabei kam aber offenbar niemand zu Schaden. Auch Venedig stand wieder unter Wasser.

In den französischen Départements Var und Alpes-Maritimes waren seit Freitag sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, hunderte Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Ortschaft Roquebrune-sur-Argens war nur noch per Boot oder Hubschrauber zu erreichen. Erst am Sonntag entspannte sich die Lage wieder leicht.

In der Ortschaft Le Muy entdeckten Bergungsmannschaften nach Angaben der Präfektur von Var am Sonntag eine Leiche. Ganz in der Nähe war zuvor ein Rettungsboot mit drei Feuerwehrleuten und drei weiteren Menschen umgekippt, aber nur fünf Insassen konnten sich retten. In Cabasse wurde die Leiche eines etwa 50 Jahre alten Mannes in einem Auto gefunden. Polizisten und Feuerwehrleute suchten rund um Saint-Antonin-du-Var mehrere überflutete Bäche nach einem verwirrten 77-Jährigen ab.

Unwetter am Mittelmeer fordern Tote: Brücke eingestürzt - dramatische Situation in Venedig

Für die Départements Var und Alpes-Maritimes hatte Frankreichs Wetterbehörde am Samstag wegen der massiven Regenfälle die höchste Alarmstufe rot ausgerufen. Mehrere Menschen mussten in der Nacht per Hubschrauber vor den Fluten gerettet werden.

Die Bahnstrecke zwischen Saint-Raphaël und Toulon wurde gesperrt, weil Gleise unter Wasser standen. Am Sonntag wurde die Alarmstufe aufgehoben, doch noch immer waren hunderte Feuerwehrleute vor Ort.

In norditalienische Piemont wurde die Leiche einer 52-Jährigen aus ihrem Wagen geborgen, der von dem Hochwasser eines Bachs fortgerissen worden war. Medienberichten zufolge konnten sich zwei Insassen gerade noch retten. Im weiter nördlich gelegenen Aosta-Tal mussten unterdessen 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden, nachdem mehrere Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt worden waren.

Zehn Tage nach den historischen Hochwassern stand auch Venedig wieder unter Wasser. Mit 130 Zentimetern erreichte der Pegel am Sonntagmorgen seinen Höchststand. Er lag jedoch deutlich unter den 187 Zentimetern vom 12. November.

Unwetter am Mittelmeer: Brücke eingestürzt

Meldung vom 24. November: Genua - Italien kommt nicht zur Ruhe. Heftige Regenfällen und Überschwemmungen haben den Nordwesten heimgesucht. Ein Autobahnviadukt ist nach den Unwettern der vergangenen Tage in Norditalien eingestürzt: Es handelt sich um ein etwa 30 Meter langes Teilstück der Autobahn (Autostrada) A6 in Richtung Turin, nahe der Stadt Savona (Ligurien) westlich von Genua, teilte die Feuerwehr mit.

#Savona, crolla parte di un viadotto sull’autostrada #A6, altezza Madonna del Monte: #vigilidelfuoco al lavoro per la verifica di eventuali auto coinvolte pic.twitter.com/6cuOG4rZ2L — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Ursache sei ein Erdrutsch, der etwa 30 Meter des Viadukts mit sich gerissen habe.

Unwetter in Italien: Alarmstufe Rot

In den Regionen Ligurien und Piemont machten Erdrutsche viele Straßen unpassierbar. Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt. In Ligurien waren nach Angaben der Regionalregierung 374 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. 122 weitere seien in Sicherheit gebracht worden. Außer für Teile Liguriens und Piemonts galt die höchste Alarmstufe Rot am Sonntag auch für die südliche Region Kalabrien an der Fußspitze des italienischen Stiefels.

In Turin, der Hauptstadt Piemonts, wurde am Sonntag der Marathon abgesagt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der Wasserstand des Po erreichte bedenkliche Höhen. In Sezzadio südlich von Alessandria stürzte ein Auto in den Fluss Bormida. Einer der drei Insassen werde noch vermisst, schrieb die Feuerwehr.

In Genua hatte es bereits am Samstag vor allem im Polcevera-Tal schwere Überschwemmungen gegeben. Dies ist der Teil der Stadt, wo 2018 beim Einsturz einer Autobahnbrücke 43 Menschen ums Leben kamen. Die Autobahn A10 von Genua nach Ventimiglia an der französischen Grenze wurde am Sonntag an zwei Stellen von Erdrutschen unterbrochen, wie die Region auf Twitter mitteilte.

Video: Italien-Unwetter - Hochwasser in Venedig

Auch in Venedig stieg das Wasser am Sonntag wieder und erreichte am Vormittag 130 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel. Am 12. November hatte ein Hochwasser von 187 Zentimetern schwere Schäden in der Lagunenstadt angerichtet. Am Sonntagabend sollte die Oper La Fenice mit einer Premiere von „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi wieder eröffnen. Dort hatte das Hochwasser Mitte November Schäden von zwei Millionen Euro hinterlassen, wie die Zeitung „La Repubblica“ schrieb. Für den Abend wurde ein Hochwasserstand von 120 Zentimetern erwartet.

+ Aqua Alta: Auch Venedig steht wieder unter Wasser. © dpa / Andrea Merola

